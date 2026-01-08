Hẻm 5 tấn ở TPHCM vắng bóng xe ben sau phản ánh của Dân trí

Liên quan đến vụ việc biển báo bị bôi sơn, hẻm 5 tấn ở TPHCM "gánh" xe ben hàng chục tấn mà báo Dân trí phản ánh, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đã phối hợp cùng Công an phường Đông Hòa và Phòng Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị phường Đông Hòa ra quân xử lý tình trạng này.

Biển báo bị bôi sơn được tháo dỡ, thay mới (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 14h ngày 7/1, Đội CSGT Rạch Chiếc lập chốt ở đầu hẻm, sẵn sàng xử lý xe ben lưu thông trái quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng, con hẻm này vắng bóng xe ben, không còn tình trạng xe tải trọng lớn ra vào hẻm như những ngày trước.

Tại buổi làm việc, các đơn vị cũng thống nhất tháo gỡ tấm biển giới hạn tải trọng xe 5 tấn bị bôi sơn, giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Hòa thay tấm biển mới.

Cùng ngày, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc đã liên hệ báo Dân trí, đề nghị cung cấp thông tin biển số của các xe ben đã chạy vào hẻm để rà soát, đối chiếu với danh sách mà UBND phường Đông Hòa đã cho phép.

Con hẻm trên đường Thống Nhất vắng bóng xe ben sau khi CSGT lập chốt (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước đó, ngày 7/7/2025, UBND phường Đông Hòa đã ban hành văn bản chấp thuận xe tải lưu thông vào đường Thống Nhất và đường D11 (hẻm được nhắc trong bài viết) để phục vụ thi công dự án khu dân cư Bình An Đông Tây của Tập đoàn Bcons.

Theo nội dung văn bản, số lượng xe di chuyển khoảng 70 chiếc, có phụ lục kèm theo. Thời gian di chuyển bắt đầu từ ngày UBND phường Đông Hòa cho phép đến khi hoàn thành công trình.

Tuy nhiên, theo đối chiếu của phóng viên, phần phụ lục kèm theo được chia ra làm 4 tờ, mỗi tờ có danh sách 64-70 phương tiện, tổng cộng lên đến 274 xe, gồm: xe ben, xe bồn, xe đầu kéo, xe cẩu… gần gấp 4 lần con số 70 xe như văn bản đã nêu.

Tình trạng biển báo bị bôi sơn, xe ben tấp nập ra vào hẻm được ghi nhận trước đó (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như báo Dân trí đã đưa tin, con hẻm cạnh địa chỉ 29B đường Thống Nhất, khu phố Nội Hóa 1, phường Đông Hòa, có gắn biển giới hạn tải trọng xe 5 tấn ở hai đầu hẻm. Tấm biển này đã bị bôi sơn để che mờ.

Mỗi ngày, xe ben tải trọng lớn ra vào hẻm để chở vật liệu cho dự án khu dân cư Bình An Đông Tây. Tình trạng xe ben thường xuyên ra vào khiến người dân bất an và lo lắng.

UBND phường Đông Hòa đã đề nghị Tập đoàn Bcons đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình lưu thông, hoàn toàn chịu trách nhiệm với các sự cố có liên quan.

Đồng thời, doanh nghiệp phải gia cố, khắc phục các hư hỏng phát sinh trên tuyến đường trong quá trình lưu thông và thi công.