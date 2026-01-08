Những bất cập kéo dài trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Đại lộ Thăng Long

Việc phát triển hệ thống đường cao tốc thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giữa các vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước. Song thực tế cho thấy một số tuyến cao tốc ở cả Bắc - Trung - Nam đang bộc lộ không ít bất cập như mặt đường xuống cấp, lún nứt, thiếu làn dừng khẩn cấp, tổ chức giao thông chưa hợp lý.

Những tồn tại này không chỉ gây khó chịu, mệt mỏi cho tài xế mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu hoặc lưu lượng xe tăng cao.

Trước thực trạng đó, báo Dân trí triển khai tuyến bài phản ánh những bất cập trên các tuyến cao tốc, ghi nhận ý kiến chuyên gia, người dân và cơ quan chức năng, nhằm góp tiếng nói cảnh báo và thúc đẩy giải pháp khắc phục kịp thời.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 70km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên, gồm hai đoạn. Đoạn một từ nút giao Ninh Hiệp (Hà Nội) đến nút giao Tân Lập (Thái Nguyên) được đầu tư từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Đây là tuyến đường quan trọng kết nối thủ đô với các tỉnh phía Bắc, cho phép xe chạy tốc độ 100km/h và từng là tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam khi khánh thành.

Theo quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng quy mô 4-6 làn xe hoàn chỉnh. Trong đó, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên 6 làn xe và đầu tư trước năm 2030.

Tuyến cao tốc được thông xe toàn bộ vào trung tuần tháng 1/2014. Hiện cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn được sử dụng miễn phí.

Sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, tuyến cao tốc có nhiều điểm xuống cấp, lồi lõm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tuyến cao tốc này có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Nhiều đoạn trên tuyến cao tốc thiếu hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông khi lưu thông vào ban đêm.

Một số đoạn mặt đường xuống cấp, lồi lõm đã được sửa chữa. Tuy nhiên, việc vá sửa cục bộ qua các đợt khẩn cấp khiến bề mặt tuyến không đồng đều, đòi hỏi cần có giải pháp cải tạo bài bản và đồng bộ hơn.

Theo quan sát của phóng viên, trên tuyến cao tốc này vẫn xuất hiện tình trạng xe khách loại limousine vượt ẩu, đi vào làn khẩn cấp.

Một số người dân đứng dọc tuyến cao tốc có thể để bắt xe khách hoặc chờ ô tô đến đón.

Mặc dù đã có hệ thống rào chắn dọc hai bên cao tốc nhưng vẫn xuất hiện người đi bộ, đi xe đạp ngay trên cao tốc.

Còn Đại lộ Thăng Long dài gần 30km, rộng 140m, gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều 3 làn xe, 1 lần dừng khẩn cấp; 2 dải đường đô thị 2 làn xe; dải phân cách giữa; 2 dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh, vỉa hè.

Tuyến đường được tính bắt đầu từ ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, đi qua địa bàn các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất cũ đến ngã tư giao với quốc lộ 21A - điểm đầu của đường Hồ Chí Minh.

Đại lộ Thăng Long được thông xe vào tháng 10/2010, đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau 15 năm sử dụng nhiều đoạn trên đại lộ này đã xuống cấp và đang được sửa chữa.

Đại lộ Thăng Long là một trong những trục đường huyết mạch quan trọng của Hà Nội, nối trung tâm thành phố với khu vực phía Tây và các tỉnh lân cận, các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ 80-100km/h.

Đây là tuyến đường được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven đô. Do lưu lượng phương tiện lớn nên tuyến đại lộ này thường xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Sau 15 năm đưa vào sử dụng nhiều đoạn mặt đường, đặc biệt ở khu vực hầm chui hay gần khu dân cư xuất hiện tình trạng nứt nẻ, ổ gà, lồi lõm.

Một số vị trí mặt đường tiếp giáp với mố cầu thấp hơn so với bề mặt cầu, tạo ra cảm giác "gợn" mỗi khi xe đi qua với tốc độ cao.

Một số đoạn xuất hiện tình trạng "sống trâu", cần được khắc phục, sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng một tay, phóng nhanh trên Đại lộ Thăng Long, bất chấp quy định cấm xe máy lưu thông, đặt bản thân và người khác vào nguy cơ tai nạn rất lớn. Thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm này vẫn diễn ra hằng ngày và đã dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vật liệu xây dựng vương vãi ở làn khẩn cấp, xe máy thản nhiên lao vun vút trên Đại lộ Thăng Long. Đây là những bất cập cần sớm được giải quyết, xử lý để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện.