Lũ lên nhanh, người dân ở khu vực Bình Thuận bị cô lập cần cứu hộ

Lực lượng chức năng căng mình cứu hộ tại các điểm ngập ở Lâm Đồng (Video tổng hợp: Hoàng Hướng).

Mưa lớn ở thượng nguồn trong 2 ngày qua khiến nhiều hồ thủy lợi phải điều tiết xả tràn, làm nhiều khu dân cư vùng hạ du tỉnh Lâm Đồng ngập sâu. Lũ chảy xiết làm xô lệch dải phân cách cứng trên quốc lộ 1, cuốn trôi nhiều xe máy, tàu thuyền ở Lâm Đồng (khu vực các huyện Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận cũ).

Nước lũ xô lệch dải phân cách quốc lộ

Sáng 4/12, nhiều người dân ở xã Liên Hương (Lâm Đồng) đăng tải thông tin cầu cứu lên mạng xã hội. Nước lũ lên nhanh, chảy xiết khiến người dân tại xã Phước Thể (huyện Tuy Phong, Bình Thuận trước đây) lo lắng.

Chị Lê Thị Thảo (xã Liên Hương, Lâm Đồng), cho biết, thời tiết sáng nay không mưa nhưng nước lũ dâng rất nhanh. Trong nhà chị có người cao tuổi, nước đã tràn vào nhà, dâng cao hơn 1m khiến chị bất an.

Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ sơ tán người dân (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo lãnh đạo xã Liên Hương, nhiều khu dân cư tại xã Phước Thể cũ bị ngập sâu, giao thông tạm thời chia cắt. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ, đưa người dân tới nơi an toàn.

Theo UBND xã Liên Hương, chiều 3/12, khu vực thượng nguồn có mưa lớn khiến nước đổ về hồ Lòng Sông tăng cao. Đêm 3/12 và rạng sáng 4/12, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận - Chi nhánh Tuy Phong thông báo xả lũ với lưu lượng đến 1.200m3/s, gây ngập úng diện rộng, làm thiệt hại về tài sản vùng hạ lưu sông Lòng Sông.

Theo thống kê ban đầu của xã Liên Hương, khu vực cửa cảng có 13 tàu bị chìm, 25 tàu bị đứt dây neo trôi. Đến sáng nay, hơn 1.000 căn nhà tại thôn 1 và thôn 2 Phước Thể bị ngập sâu từ 1m đến 1,5m. Hơn 100ha đất ven sông Lòng Sông ngập sâu, nhiều vật nuôi, tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 30 tỷ đồng.

Người dân xã Liên Hương di tản đến nơi an toàn trong trận lũ sáng 4/12 (Ảnh: CTV).

Mưa lớn kéo dài tối 3/12 kết hợp nước lũ từ thượng nguồn khiến nhiều khu vực gần Ngã ba Gộp, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ), chìm trong biển nước. Từ rạng sáng, nước dâng nhanh trên quốc lộ 1 đoạn Km1678 làm giao thông tê liệt, phương tiện không thể lưu thông.

Ghi nhận trong sáng cùng ngày, dòng nước lũ chảy xiết trên mặt quốc lộ 1, cuốn trôi nhiều đồ đạc của người dân. Người dân địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng ngập nghiêm trọng tại Ngã ba Gộp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết, chính quyền xã cử lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản lên cao, theo dõi các điểm nguy hiểm và thực hiện phương án khắc phục hậu quả. Trận lũ khiến xã thiệt hại hơn 24 tỷ đồng, trong đó hơn 400 nhà ngập sâu hơn 1m, hơn 65ha hoa màu hư hại, hơn 800m bờ sông Lũy bị sạt lở...

Theo ông Trung, mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến mực nước sông Lũy đã vượt báo động 3 và tiếp tục dâng nhanh, gây ngập sâu nhiều khu dân cư và nhiều tuyến giao thông trọng điểm, nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến trường được cảnh báo ở mức cao. UBND xã Lương Sơn cũng cho toàn bộ học sinh các bậc mầm non (kể cả nhóm trẻ tư thục), tiểu học, THCS và THPT tạm dừng đến trường.

Nước lũ chảy xiết làm xô lệch dải phân cách trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Lương Sơn (Ảnh: CTV).

Theo Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam), mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 15 đã gây ngập sâu và sạt lở nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc qua tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 4/12, nước sông Lũy dâng cao do mưa lớn và thủy điện Đại Ninh xả lũ, làm ngập quốc lộ 1 đoạn Km1658+100 - Km1658+750 thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng, với độ sâu khoảng 1m. Lực lượng chức năng đã bố trí biển cảnh báo, rào chắn, phối hợp cảnh sát giao thông cấm đường từ hai đầu đoạn ngập.

Nhiều dải phân cách trên quốc lộ 1 bị dòng chảy mạnh xô lệch. Tại xã Lương Sơn, quốc lộ 1 tiếp tục bị ngập, các phương tiện phải dừng chờ, tạo áp lực lớn cho công tác điều tiết giao thông. Cùng ngày, nước từ suối Bằng Lăng tiếp tục dâng, gây ngập quốc lộ 1 đoạn Km1678 – Km1678+500, thuộc xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, ngập khoảng 0,6m.

Di dời dân trong đêm tránh lũ

Khu vực huyện Đức Trọng cũ có mưa rất lớn từ đêm 3/12, khiến nhiều khu dân cư tại xã Hiệp Thạnh ngập sâu. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, cho biết, lũ lên nhanh, nhiều nhà dân bị ngập. Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cứu hộ, di dời người dân ngay trong đêm.

Công an xã Hiệp Thạnh hỗ trợ người dân di tản đến nơi an toàn (Ảnh: CTV).

Chính quyền địa phương đã phát loa cảnh báo, yêu cầu người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế đi lại qua khu vực nước chảy xiết. Hộ có người già, trẻ nhỏ, neo đơn được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời khẩn cấp. Địa phương cũng công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ kịp thời.

Theo thống kê ban đầu, xã Hiệp Thạnh bị hỏng 3 cầu dân sinh, gần 200 nhà bị ngập sâu, 1 căn nhà và 2 ô tô bị lũ cuốn trôi; hơn 400ha hoa màu, rau củ các loại bị hư hỏng.

Mưa lớn khiến lượng nước nhiều hồ thủy lợi khu vực Bình Thuận cũ tăng mạnh, phải xả tràn nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với lũ. Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận thông báo tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn hồ Sông Quao, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Tính đến 3h ngày 4/12, mực nước hồ Sông Quao ở cao trình 90,9m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,73m và đang tăng dần đến mực nước dâng gia cường (91,1m), tổng lưu lượng nước đang điều tiết qua tràn khoảng 311m3/s, lưu lượng nước về hồ vẫn còn duy trì hơn 465m3/s. Nguyên nhân là khu vực thượng nguồn hồ Sông Quao có mưa lớn.

Người dân xã Hiệp Thạnh di tản trong đêm tránh lũ (Ảnh: CTV).

Hiện tại, khu vực thượng nguồn hồ Sông Lũy (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) mưa lớn. Ban Quản lý hồ Sông Lũy thông báo do nước trên nguồn đổ về các đập, sông lớn và hồ Sông Lũy có khả năng tăng lưu lượng qua tràn từ 100m3 lên 150m3 phụ thuộc lượng nước đến hồ.

Hồ Lòng Sông (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) tăng lưu lượng nước xả qua tràn bắt đầu vào lúc 4h30 cùng ngày, với lưu lượng 1.200m3/s và dự kiến tiếp tục tăng phụ thuộc vào lượng nước đến hồ.

Các cơ quan quản lý đang theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, cập nhật lưu lượng về hồ để điều chỉnh hợp lý, đồng thời giữ trực 24 giờ tại công trình trọng điểm.