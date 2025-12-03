Chủ nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ 6 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Tối 3/12, một nguồn tin xác nhận, Tổng công ty Phát điện 2 cùng Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 6 tỷ đồng góp phần khắc phục hậu quả thiên tai trong trận mưa lũ vừa qua.

Theo tìm hiểu, ngày 24/11, Tổng công ty Phát điện 2 cùng Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trao 5 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và 1 tỷ đồng cho 10 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk nằm ở vùng hạ du bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Trụ sở Công ty thủy điện Sông Ba Hạ (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Số tiền các đơn vị này đã ủng hộ đều được chuyển vào tài khoản ban cứu trợ của tỉnh để phân bổ, hỗ trợ khắc phục thiên tai theo quy định", nguồn tin tiết lộ.

Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ có trụ sở tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Doanh nghiệp được hình thành từ Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, thuộc Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 từ tháng 10/2005, sau đó chuyển về Ban Quản lý dự án Thủy điện 7 từ tháng 6/2006.

Ngày 27/12/2007, theo phương án cổ phần hóa do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, phiên họp đại hội đồng cổ đông lần đầu được tổ chức, chính thức thành lập Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ với vốn điều lệ 1.242 tỷ đồng.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ (Ảnh: Cắt từ clip).

Cổ đông lớn của doanh nghiệp bao gồm Tổng Công ty Phát điện 2, chiếm 61,78% vốn điều lệ; Công ty TNHH Năng lượng REE chiếm 25,76% vốn điều lệ; Tổng Công ty Điện lực miền Nam chiếm 7,21% và các cổ đông nhỏ chiếm 5,25% vốn điều lệ còn lại.

Mới đây, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ đã thông qua nghị quyết về phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động của công ty, do một số nhân sự khác tham gia làm việc với cơ quan chức năng, trong đó có tổng giám đốc công ty này.

Vào lúc 17h15 ngày 19/11, trong thời điểm mưa lũ diễn ra, thủy điện Sông Ba Hạ xả nước về hạ du đạt 16.100m3/s - đây là mức xả được các chuyên gia nhận định là mức xả lũ lịch sử của ngành thủy điện.