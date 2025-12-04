Hồ Lòng Sông xả lũ lớn chưa từng có, 1.000 hộ dân Lâm Đồng chìm trong nước

Ngày 4/12, UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu từ xã Liên Hương, đêm 3 rạng sáng 4 /12, nước từ hồ Lòng Sông đổ về hạ du gây ngập trên diện rộng. Trong đó, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 1.000 căn nhà của người dân bị ngập 1-1,5m, khoảng 30 tàu thuyền đánh cá của ngư dân neo đậu ở cửa sông bị đứt neo, trôi dạt hoặc bị sóng đánh chìm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương, cho biết, đây là đợt hồ Lòng Sông xả lũ lớn nhất từ trước đến nay với lưu lượng gần 1.200m3/s. Trước đây, vào năm 2008, hồ này cũng xả lũ với lưu lượng 900m3/s, gây thiệt hại nặng về tài sản cho người dân hạ du.

Nước dâng ngập khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp ở xã Liên Hương (Ảnh: Trần Nguyên).

Được biết, rạng sáng cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, nước đổ về sông Lòng Sông (xã Tuy Phong, Lâm Đồng) tăng cao nên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi - Chi nhánh Tuy Phong tăng lưu lượng xả qua tràn hồ Lòng Sông với lưu lượng 1.200m3/s.

Trong khi đó Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (Lâm Đồng) tăng xả tràn hồ Sông Quao với lưu lượng 350-500m³/s tùy thuộc lượng nước về hồ và tình hình hạ du.