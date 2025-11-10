Gia Lai mất trắng hơn 5.000 tỷ đồng do bão, chủ tịch tỉnh kêu gọi hỗ trợ

Ngày 10/11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân, người lao động, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay ứng phó và khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra.

Theo nội dung thư kêu gọi, bão Kalmaegi đã để lại những thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng và đời sống dân sinh trên toàn tỉnh. Hàng nghìn căn nhà bị sập đổ, tốc mái hoặc hư hỏng nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) đến thăm hỏi đời sống người dân bị thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra (Ảnh: Chí Anh).

Nhiều trường học, bệnh viện, cùng hệ thống điện, nước bị tàn phá. Hàng nghìn hecta hoa màu, cùng với tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản đã bị cuốn trôi.

Đặc biệt, khu vực ven biển Quy Nhơn chịu ảnh hưởng nặng nề, với nhiều khu dân cư, làng du lịch và công trình hạ tầng bị hư hỏng nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, hàng nghìn hộ dân vẫn chưa có nơi ở an toàn, nhiều công trình thiết yếu bị tê liệt, đẩy đời sống người dân vào muôn vàn khó khăn.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở tập trung đảm bảo chỗ ở, nước sạch, thuốc men để ổn định cuộc sống cho người dân. Lực lượng chức năng được yêu cầu khẩn trương sửa chữa các hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, trường học, bệnh viện và cơ sở sản xuất.

Lực lượng quân đội và công an tiếp tục giữ vai trò tuyến đầu, có mặt tại các địa bàn trọng điểm để hỗ trợ dựng lại nhà cửa, thông tuyến giao thông, vận chuyển hàng cứu trợ và đảm bảo an ninh trật tự.

Khu nhà của người dân tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai bị bão Kalmaegi làm đổ sập, tốc mái (Ảnh: Doãn Công).

Ông Phạm Anh Tuấn cũng kêu gọi cán bộ, người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, hỗ trợ nguồn lực, phương tiện để khôi phục sản xuất, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Gia Lai đề nghị người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau sửa nhà, khôi phục sản xuất, không trông chờ, ỉ lại.

Chính quyền các cấp cần đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch, không có chỗ ở; hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.