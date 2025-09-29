Khu du lịch biển tan hoang sau bão Bualoi

Bão Bualoi (cơn bão số 10) đổ bộ đúng thời điểm triều cường lên cao, sóng biển tại khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa dâng cao 3-4m.

Thời điểm ngày 29/9, tại đây có gió to, sóng biển liên tiếp vỗ mạnh vào bờ khiến một số đoạn kè xung yếu bị sạt lở, tan hoang để lộ phần thân kè trơ trọi.

Bờ kè sạt lở, toàn bộ lớp đất đá bị sóng biển đánh bật lên đường nhựa. Dọc khu du lịch biển Hải Tiến có hàng trăm mét kè biển bị ảnh hưởng sau cơn bão Bualoi.

Nhiều gốc dừa được trồng sát bờ kè bị sóng biển và gió quật đổ, nằm ngổn ngang bên bờ biển.

Sau bão, dọc khu vực bờ kè là đống đổ nát ngổn ngang, người dân tranh thủ ngớt mưa, ra nhặt nhạnh lại những thanh gỗ, củi.

Bờ kè hư hỏng đã kéo theo các lớp nhựa đường bị bong tróc, đứt gãy.

Tại vị trí gần trung tâm sân khấu lớn ở khu du lịch Hải Tiến, nhiều trụ tường sát bờ kè bị sóng biển quật gãy.

Một pho tượng được đặt trang trí dọc bãi biển Hải Tiến cũng bị gió và sóng biển xô đổ.

Trước cửa một nhà hàng hải sản, đất đá, gạch ngập ngụa, chắn cả lối đi.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Một tấm tôn lớn bị gió quật đổ sau bão Bualoi.

Phía bên trong khu du lịch, nhiều biển quảng cáo cũng bị gió bão quật tơi tả. Theo UBND xã Hoằng Tiến, tuyến kè biển do địa phương quản lý bị sạt lở nghiêm trọng sau bão, thềm vỉa hè sát kè sạt hoàn toàn, một số địa điểm cả phần đường cũng bị sạt lở.

Ngoài ra, tuyến bờ kè biển khu vực Resort Hải Tiến bị đổ sập khoảng 100m. Sóng to, gió lớn kết hợp triều cường đã gây tràn bờ kè Hải Tiến trên diện rộng, nước tràn vào các khu dân cư.

Trước và trong thời điểm bão Bualoi đổ bộ, dọc khu vực ven biển xã Hoằng Tiến có mưa, gió to, biển động. Sóng biển cao 3-4m liên tiếp vỗ mạnh vào thành bờ kè.