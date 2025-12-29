Hố sâu “nuốt chửng” ô tô ở Đà Nẵng: Vẫn chốt chặn đường để xử lý vết nứt

Ngày 29/12, lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn đoạn đường Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng) để kiểm tra, khắc phục những vết nứt kéo dài.

Trước đó, hôm 3/12 khi xảy ra sụt lún tạo hố sâu trên đường Nguyễn Công Trứ (khu vực giáp ranh một dự án đang thi công), làn xe máy trên đường Ngô Quyền liền kề cũng xuất hiện loạt vết nứt dài hàng chục mét, khiến người dân lo ngại mất an toàn.

Vị trí từng xuất hiện hố sâu đã được nhà thầu khắc phục (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 29/12 cho thấy vị trí từng xuất hiện hố sâu trên đường Nguyễn Công Trứ đã được nhà thầu khắc phục. Mặt đường và vỉa hè được gia cố, san lấp trả lại hiện trạng ban đầu.

Trong khi đó, đường Ngô Quyền (đoạn từ Trung tâm thương mại Vincom đến đường Nguyễn Công Trứ) vẫn được dựng rào chắn, bố trí bảo vệ túc trực. Người đi xe máy được hướng dẫn di chuyển theo hướng khác hoặc đi chung làn với ô tô.

Bên trong khu vực phong tỏa, có nhiều công nhân cùng máy móc đang xử lý nền đường, vỉa hè sát khu vực dự án. Các vị trí nứt ghi nhận ban đầu đã cơ bản được khắc phục.

Đường Ngô Quyền, đoạn từ Trung tâm thương mại Vincom đến đường Nguyễn Công Trứ, đã được dựng rào chắn (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo báo cáo của nhà thầu gửi chính quyền và cơ quan chức năng ngày 8/12, nguyên nhân sự cố được xác định do mưa lớn kéo dài từ đầu tháng làm nước và cát từ cống chảy tràn vào phạm vi thi công công trình.

Hậu quả, mặt đường Nguyễn Công Trứ tại khu vực giáp dự án (gần vị trí đèn tín hiệu giao thông) bị sụt xuống gần một nửa, kéo dài 15m, tạo thành hố sâu. Hai ô tô rơi xuống hố, không có thiệt hại về người.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư và nhà thầu đã dừng thi công huy động nhân lực, máy móc để cứu hộ, cẩu các phương tiện ra khỏi hố sụt và khắc phục hiện trường.

Máy móc tập trung để xử lý nền đường, vỉa hè sát khu vực dự án (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết công trình trên đang thi công phần ngầm, trong đó hệ thống tường vây tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi mưa lớn, nước kéo theo cát từ công trình lân cận chảy vào vị trí này, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước trên đường Nguyễn Công Trứ, gây xói lở và dẫn đến sụt lún.