Dấu ấn trên hành trình 10 năm phát triển của Vinpearl Safari Phú Quốc

Khi con người bước vào thế giới hoang dã bằng sự khiêm nhường

Một thập kỷ trước, giữa những cánh rừng nhiệt đới nguyên sinh của Phú Quốc, một ý tưởng táo bạo đã ra đời: xây dựng Safari bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam, nơi ranh giới giữa con người và thiên nhiên gần như được xóa nhòa.

Safari bán hoang dã đầu tiên của Việt Nam trên Đảo Ngọc (Ảnh: Vinpearl Safari).

Tháng 12/2015, Vinpearl Safari Phú Quốc mở cửa, đưa hơn 3.000 cá thể thuộc 150 loài vào một không gian mở trên đảo ngọc. Với ý tưởng táo bạo “nhốt người, thả thú”, nơi đây đã đặt nền móng cho một cách tiếp cận mới: Du khách lùi lại vai trò trung tâm, để bước vào thế giới nơi con người chỉ là người ghé thăm, còn những đàn thú tự do mới là chủ nhân đích thực của không gian rộng mở.

Những ngôi nhà được kiến tạo bằng trái tim và chuẩn sống xanh cho “cư dân” hoang dã (Ảnh: Vinpearl Safari).

Mỗi thảm cỏ, mỗi triền đồi đều được thiết kế theo một chuẩn mực khắt khe: tôn trọng và tái tạo sinh cảnh nguyên bản của từng loài. Hành trình của Vinpearl Safari không dừng lại ở việc đưa động vật về Phú Quốc.

Từ những chuồng sắt, khu linh trưởng đã được thay thế bằng những hòn đảo cây xanh. Một đồng cỏ mênh mông 16ha được kiến tạo chỉ để mô phỏng sát thực nhất sinh cảnh cho đàn tê giác quý hiếm được thỏa sức rong chơi; loài bò sát cũng được chăm sóc trong hệ không gian chuyên biệt, thiết kế theo nhu cầu sinh học riêng.

Từ chuồng nuôi khép kín đến hệ sinh thái mở, phúc trạng động vật trở thành nền tảng vận hành cốt lõi, định hình nên một vương quốc hoang dã phát triển bền bỉ suốt hơn một thập kỷ.

Nơi những mầm sống hoang dã được chào đón và tiếp nối

Đội ngũ chăm sóc từ bác sĩ thú y đến nhân viên chăm sóc động vật đều dành sự trân trọng tuyệt đối cho từng cá thể. Họ trở thành những “cha mẹ đỡ đầu” thực thụ, thức trắng đêm chăm từng cữ sữa cho thú non mồ côi, học cách hiểu từng tính cách đặc biệt để nuôi dưỡng và dạy bảo những đứa con của mình.

Họ gọi tên những “em bé” bằng cái tên thân thương như Phú, Quốc, Hiếu, Thảo, Mây, Sữa… Và trong thế giới ấy, những “em bé” hoang dã cũng biết cách nũng nịu, gắn bó và đáp lại bằng sự tin cậy nguyên sơ. Chính mối gắn kết vượt lên trên mọi nghi thức chuyên môn đó đã trở thành hồn cốt làm nên một Safari khác biệt.

Mối liên kết đặc biệt và tình thương của những “cha mẹ đỡ đầu” (Ảnh: Vinpearl Safari).

Bé Sữa, chú tê giác sinh ra tại Safari, từng đối diện thử thách ngay từ những ngày đầu đời khi không được mẹ ruột chấp nhận.

Để đảm bảo sự phát triển ổn định cho thú con, đội ngũ chăm sóc buộc phải “nuôi bộ”, tìm một tê giác cái khác làm mẹ thay thế. Quyết định ấy đã giúp Sữa sớm thích nghi và lớn lên khỏe mạnh giữa rừng xanh.

Những phép màu từ “nhà hộ sinh” trên đảo, nơi sự sống sinh sôi từng mùa (Ảnh: Vinpearl Safari).

Cũng từ sự quan sát thấu hiểu ấy, Sứt - chú vượn cáo đuôi khoang hiếm - đã được giữ lại sự sống khi mới 10 ngày tuổi và chưa thể tự bú sữa. Cứ mỗi hai tiếng, anh Thanh Phong - cán bộ chăm sóc động vật tại Vinpearl Safari - lại kiên nhẫn bón sữa cho Sứt, đồng thời tạo cảm giác an toàn bằng một chú gấu bông mô phỏng hình ảnh vượn cáo mẹ. Nhờ sự chăm sóc bền bỉ, Sứt dần cứng cáp, tập leo trèo và hòa nhập trở lại với môi trường sống.

Còn với Surya, cá thể đười ươi Sumatra may mắn sống sót sau tai nạn đuối nước, sự hồi phục không chỉ dừng ở thể trạng. Hiểu rõ đặc điểm tâm lý nhạy cảm của loài, anh Văn Duy đã ở lại khu chăm sóc riêng, đồng hành cùng Surya trong những ngày quan trọng nhất. Sự hiện diện lặng lẽ ấy giúp đười ươi Surya dần ổn định và trở lại nhịp sống tự nhiên.

Nơi những cuộc đời hoang dã được tái sinh từ lồng sắt và xiềng xích (Ảnh: Vinpearl Safari).

Vinpearl Safari Phú Quốc dần trở thành “nhà hộ sinh” hạnh phúc của thế giới hoang dã. Mỗi mùa sinh sản, hàng trăm cá thể non cất tiếng khóc chào đời, chỉ riêng từ đầu năm 2025 tới nay, nơi đây đã đón thêm 325 thành viên nhí.

Đỡ đẻ thành công cho những loài nhạy cảm bậc nhất như tê giác trắng, hổ Bengal, vượn má vàng hay hắc tinh tinh không chỉ là niềm vui, mà là minh chứng rõ rệt nhất cho một môi trường sống lý tưởng, nơi sự sống được tôn trọng và chào đón.

Mười năm Vinpearl Safari Phú Quốc: Gìn giữ di sản sinh học và lan tỏa tương lai xanh

Sau mười năm vận hành, Vinpearl Safari Phú Quốc đang cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong vai trò của mình. Từ một sản phẩm du lịch trải nghiệm, mô hình này dần được định vị như không gian sống và bảo tồn động vật hoang dã, nơi các yếu tố nuôi dưỡng, chăm sóc và phát triển quần thể được đặt trong khuôn khổ dài hạn.

Các tiêu chuẩn nuôi dưỡng tại Safari Phú Quốc được xây dựng theo hướng tiếp cận khoa học, từ chế độ dinh dưỡng, điều kiện sống đến công tác thú y và theo dõi hành vi.

Tình trạng sức khỏe và khả năng sinh trưởng của động vật tại đây được đánh giá tích cực qua các đợt kiểm tra chuyên môn, thể hiện ở khả năng thích nghi ổn định và sự xuất hiện của các thế hệ sinh sản trong môi trường bán hoang dã.

Từ 3.000 cá thể ban đầu, Vinpearl Safari Phú Quốc hôm nay là ngôi nhà chung của hơn 4.000 cá thể, hơn 200 loài, trong đó có trên 40 loài nguy cấp, quý hiếm. Mỗi cá thể là một mảnh ghép trong bức tranh đa dạng sinh học đang được gìn giữ như một nguồn gen sống cho thế hệ mai sau.

Thiên đường bảo tồn và kho tàng di sản sinh học quy tụ đa dạng nguồn gen quý (Ảnh: Vinpearl Safari).

Bên cạnh chăm sóc các “cư dân bản địa”, Vinpearl Safari còn tích cực tham gia các chương trình bảo tồn quốc tế. Tiêu biểu là việc “nhập tịch” cho cặp đười ươi Sumatra Suaq - Surya từ vườn thú Leipzig (Đức), biến Phú Quốc thành quê hương thứ hai của một trong những loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới.

Song song đó, chương trình bảo tồn gà lôi lam mào trắng được triển khai cùng Hội Chim Trĩ Thế giới, Tổ chức Thiên Nhiên Việt và vườn thú Berlin Tierpark, hướng tới nhân giống và tái thả loài chim đặc hữu quý hiếm này về tự nhiên Việt Nam, khẳng định Vinpearl Safari Phú Quốc là một trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học có tầm ảnh hưởng khu vực.

Song song, các lớp học trải nghiệm và chương trình giáo dục môi trường đã khơi dậy tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo tồn trong thế hệ trẻ (Ảnh: Vinpearl Safari).

Vinpearl Safari là ngôi nhà chung của nhiều loài động vật quý hiếm trên thế giới (Ảnh: National Geographic).

Là đơn vị tiên phong và nòng cốt của Hiệp hội Vườn thú Việt Nam, Vinpearl Safari không ngừng chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc động vật trên toàn quốc.

Hành trình 10 năm cũng được khẳng định bằng những dấu mốc quốc tế: gia nhập Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Thế giới (WAZA), đăng cai Hội nghị SEAZA lần thứ 27, được Blooloop vinh danh đứng thứ 2 trong danh sách “Top 15 vườn thú và thủy cung hàng đầu châu Á” và ghi dấu ấn trong kho tàng hình ảnh The Photo Ark của National Geographic.

Lời cam kết tiếp tục sứ mệnh phát triển một vương quốc xanh cho thế hệ mai sau (Ảnh: Vinpearl Safari).

Khi ESG trở thành nền tảng cho một mô hình safari đặt bảo tồn làm trung tâm

ESG dần trở thành một trong những tiêu chí quan trọng của phát triển bền vững, Vinpearl Safari Phú Quốc cho thấy cách tiếp cận mang tính thực tiễn: các tiêu chuẩn này được tích hợp trực tiếp vào hoạt động vận hành, thay vì tồn tại như một hệ quy chiếu mang tính quản trị.

Ở khía cạnh môi trường, Safari tập trung vào bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên theo hướng dài hạn. Ở khía cạnh xã hội, mô hình safari được thiết kế để đưa con người, đặc biệt là thế hệ trẻ được tương tác trực tiếp với thiên nhiên, qua đó hình thành nhận thức về bảo tồn thông qua trải nghiệm, thay vì tiếp cận bằng thông tin một chiều.

ESG tại Vinpearl Safari không chỉ là bộ tiêu chí đánh giá, mà trở thành một phần của cách Safari vận hành và kết nối với cộng đồng (Ảnh: Vinpearl Safari).

Sau 10 năm hoạt động, Vinpearl Safari Phú Quốc định hình rõ nét vai trò của mình trong chiến lược dài hạn của Vinpearl. Với nền tảng phát triển mô hình Safari gắn với bộ tiêu chí ESG bền vững được áp dụng vào bảo tồn, vận hành và thiết kế trải nghiệm tại Phú Quốc đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, vừa đảm bảo cân bằng sinh thái, vừa tạo sức hút bền vững với du khách.

Từ nền tảng thực tiễn này, các chuẩn mực vận hành và tiếp cận ESG đang được sử dụng làm cơ sở để Vinpearl phát triển các chuỗi safari tiếp theo, nổi bật trong tương lai gần với hai dự án Cần Giờ và Hạ Long Xanh.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng quan tâm đến trải nghiệm gắn với thiên nhiên và yếu tố bền vững, Vinpearl Safari được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng cân bằng giữa khai thác du lịch và trách nhiệm môi trường, một hướng đi đang nhận được sự quan tâm của cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lưu Chí Hiếu - Tổng quản lý Vinpearl Safari Phú Quốc - khẳng định: “Mười năm là một chặng đường đáng tự hào của Vinpearl Safari Phú Quốc, nhưng chắc chắn không dừng lại ở đó. Những cột mốc đã qua sẽ trở thành nền tảng vững chắc và là bệ phóng cho một hành trình xa hơn, vì một màu xanh vĩnh cửu”.

Từ vùng đất hoang sơ, một “vương quốc xanh” đã được kiến tạo - nơi sự sống được chăm sóc, các cuộc đời được bảo tồn, và hy vọng về một tương lai bền vững ngày càng rõ nét. Một thập kỷ qua Vinpearl Safari Phú Quốc không phải là điểm dừng, mà là nền tảng cho những bước tiến xa hơn phía trước.