Trao 165 triệu đồng tiếp sức bà con vùng lũ Đắk Lắk tái thiết cuộc sống

Ngày 29/12, đại diện báo Dân trí và Công ty TNHH Dịch vụ Dentsu Việt Nam trao 165 triệu đồng đến 33 hộ dân tại xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo đó, mỗi hộ dân sẽ nhận 5 triệu đồng, giúp có thêm kinh phí mua gia súc, gia cầm, sắm sửa vật dụng thiết yếu, từng bước khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau lũ dữ.

Đại diện báo Dân trí và Công ty TNHH Dịch vụ Dentsu Việt Nam trao biển tượng trưng số tiền 163.550.000 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ xã Sơn Hòa (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trong trận mưa lũ lịch sử vào tháng 11 vừa qua, xã Sơn Hòa là một trong những địa phương của tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề. Nước lũ dâng cao trong thời gian ngắn, cuốn trôi tài sản, nhấn chìm nhà cửa, hoa màu là thành quả tích cóp cả đời của nhiều gia đình.

Theo thống kê, toàn xã có khoảng 4.000 căn nhà bị ngập; 39 nhà bị sập hoàn toàn; hơn 4.800ha cây trồng bị thiệt hại; hàng ngàn gia súc, gia cầm bị chết; nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại hơn 570 tỷ đồng.

Đại diện báo Dân trí trao tận tay món quà 5 triệu đồng đến từng hộ dân bị thiệt hại trong trận mưa lũ lịch sử (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa cho biết, chính quyền địa phương đang huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, phục hồi sản xuất.

Ông Chiến trân trọng và đánh giá cao sự chung tay kịp thời của báo Dân trí cùng Công ty TNHH Dịch vụ Dentsu Việt Nam. Thay mặt Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị đã đồng hành, sẻ chia.

Ngoài số tiền 163.550.000 đồng mà Công ty TNHH Dịch vụ Dentsu Việt Nam đã chuyển khoản ủng hộ qua báo Dân trí, ông Ngô Thành Sang trao thêm 1.450.000 đồng tại sự kiện (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Đây là lần thứ 2 người dân địa phương chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ báo Dân trí. Chúng tôi xin được ghi nhận những tình cảm quý báu và đầy ý nghĩa nhân văn này", ông Chiến chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa bày tỏ mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ báo Dân trí và các nhà hảo tâm để giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và đơn vị tài trợ đã hỗ trợ người dân địa phương khắc phục thiệt hại sau lũ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đón nhận sự hỗ trợ, ông Nguyễn Trọng Phê (70 tuổi, xóm Bãi Điều, xã Sơn Hòa) xúc động cho biết, món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên lớn giúp gia đình ông vững tin vượt qua biến cố.

Sau khi căn nhà bị lũ dữ cuốn sập hoàn toàn và được Nhà nước hỗ trợ xây dựng lại chỗ ở, số tiền nhận được lần này sẽ được gia đình ông dùng để mua thêm lợn, gà, từng bước gây dựng lại sinh kế.

Gia đình ông Nguyễn Trọng Phê được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở và kinh phí tái thiết cuộc sống do bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ (Ảnh: Trương Nguyễn).

“Giữa lúc khó khăn nhất, nhận được sự quan tâm, sẻ chia của mọi người, gia đình tôi vô cùng biết ơn”, ông Phê nghẹn ngào chia sẻ.

33 hộ dân trên địa bàn xã Sơn Hòa được hỗ trợ chi phí tái thiết cuộc sống (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Ngô Thành Sang, Giám đốc sản xuất hình ảnh, Công ty TNHH Dịch vụ Dentsu Việt Nam, cho biết việc đồng hành cùng báo Dân trí trao tặng 165 triệu đồng cho người dân vùng lũ không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp luôn hướng tới.

Ông Sang mong rằng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ góp phần giúp bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và từng bước phục hồi sản xuất sau những mất mát nặng nề.