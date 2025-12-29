Đề xuất doanh nghiệp quân đội được hưởng một số cơ chế đặc thù

Dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo, doanh nghiệp quân đội hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý theo mô hình: Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát.

Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, cách chức chủ tịch công ty; có quyền quyết định chủ tịch công ty kiêm nhiệm chức danh giám đốc hoặc tổng giám đốc tại doanh nghiệp đó.

Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Viettel ở Hà Nội (Ảnh: Viettel).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cơ cấu tổ chức đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ quân sự thuộc doanh nghiệp quân đội, phiên hiệu quân sự của doanh nghiệp quân đội; việc bố trí sử dụng sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng làm việc tại doanh nghiệp.

Dự thảo do Bộ Quốc phòng xây dựng cũng đề xuất một số cơ chế hoạt động đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel). Trong đó, Viettel được sử dụng nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ của công ty mẹ, công ty con theo quy định Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thành lập, góp vốn, đầu tư bổ sung vốn hoặc cùng góp vốn, cùng thành lập, đầu tư bổ sung vốn vào Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Mức vốn điều lệ ban đầu khi thành lập quỹ không quá 1.000 tỷ đồng và được tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động. Thẩm quyền quyết định đầu tư vốn vào Quỹ đầu tư mạo hiểm theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập, hoạt động trong nước, nước ngoài theo quy định pháp luật có liên quan.

“Tập đoàn Viettel được thực hiện việc kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa với hình thức hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam”, dự thảo nêu.

Cũng theo dự thảo nghị định, việc chuyển giao vốn, tài sản của doanh nghiệp quân đội do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ về Bộ Quốc phòng thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng theo giá trị vốn, tài sản trên sổ kế toán tại thời điểm chuyển giao, không thanh toán, không thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản.