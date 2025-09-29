15 phút lốc xoáy càn quét kinh hoàng ở Thanh Hoá, nhiều nhà dân tan hoang

Người dân kể lại 15 phút gió lốc kinh hoàng càn quét qua Thanh Hoá (Video: Thanh Tùng - Cẩm Tiên).

Sáng 29/9, người dân xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa chưa hết bàng hoàng sau trận lốc quét qua nơi đây. Người dân địa phương cho biết, khoảng 4h cùng ngày, do ảnh hưởng bão Bualoi, một trận lốc lớn đã càn quét qua khu dân cư, khiến nhiều người không kịp trở tay.

"Vợ chồng tôi đang nằm ở nhà thì nghe tiếng ầm ầm, toàn bộ bờ tường và cổng ở phía ngoài bị đổ sập, gió lớn thốc vào liên tục. Chỉ 15 phút sau, khi chạy ra ngoài thì tá hỏa phát hiện nhiều nhà dân bị đổ sập, tốc mái", ông Nguyễn Văn Toàn (xã Hoằng Phú) nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có hàng chục căn nhà của người dân xã Hoằng Phú (sinh sống gần quốc lộ 1A) bị hư hỏng, tốc mái. Có một số căn nhà gần như đổ sập hoàn toàn.

Một cột phát sóng trên địa bàn xã Hoằng Phú bị gió lớn của lốc xoáy vặn gãy, xô đổ.

Trận lốc cũng khiến một xưởng may của người dân bị tốc mái, khung cảnh bên trong tan hoang.

Xưởng hấp lúa của người dân xã Hoằng Phú cũng bị trận gió lốc làm sập mái.

Cột điện và trạm biến áp bị gió lốc quật đổ, nằm ngổn ngang bên đường.

Mảng tường lớn kiên cố của nhà dân ở xã Hoằng Phú bị xô đổ, vỡ nát.

Nhiều cây xanh cổ thụ bị gió lớn "nhổ" bật gốc, đổ ngổn ngang, hiện trường vụ gió lốc quét qua giống như "bãi chiến trường", tan hoang, đổ nát.

Người đàn ông thất thần nhìn căn nhà của gia đình bị gió lốc tàn phá tan hoang.

Phía trên nóc nhà của một hộ dân, một con mèo bị mắc kẹt bởi dây lưới.

Đến trưa 29/9, tại địa phương này vẫn có gió rít mạnh từng cơn, mưa lớn khiến công tác khắc phục của người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện chính quyền địa phương chưa có thống kê cụ thể về số lượng thiệt hại.