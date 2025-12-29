Sở Văn hóa Hà Nội lên tiếng vụ "Về đây bốn cánh chim trời" hủy diễn bất ngờ

Liên quan đến chương trình Về đây bốn cánh chim trời đột ngột bị hủy trước giờ diễn, chiều 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản thông tin về sự việc.

Khán giả đến xem đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" nhưng được thông báo hoãn chương trình vào phút chót (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo đó, ngày 15/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc công ty), đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình Về đây bốn cánh chim trời vào 20h ngày 28/12 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình.

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thẩm định nội dung chương trình biểu diễn và đã chấp thuận Công ty TNHH Ngọc Việt Education tổ chức biểu diễn chương trình nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã cử cán bộ thực hiện giám sát chương trình biểu diễn.

Vào 17h ngày 28/12, ngay sau khi nắm bắt và xác thực thông tin việc chương trình có khả năng hoãn biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng (phòng PA03 - Công an Thành phố Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT&DL, A03 - Bộ Công an) làm việc với đại diện đơn vị tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education - đã báo cáo với cơ quan chức năng về việc đang làm việc với nghệ sĩ để giải quyết các khúc mắc, đồng thời khẳng định chương trình sẽ diễn ra theo đúng lịch đã đăng ký.

Tuy nhiên, thực tế chương trình không được tổ chức theo nội dung đã trao đổi.

Khoảng 20h30 ngày 28/12, tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp thông báo tới khán giả về việc không thể tổ chức chương trình trong tối cùng ngày; đồng thời đại diện đơn vị tổ chức nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả và cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh, trong đó có hoàn trả tiền vé cho khán giả do việc hoãn chương trình.

Việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã tới xem chương trình ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời.

Ca sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trong buổi tập chuẩn bị cho show diễn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sự kiện được quảng bá là nhằm tôn vinh bốn nhạc sĩ tên tuổi của nền âm nhạc Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến; có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần, Phạm Thu Hà...

Tuy nhiên, đến khoảng 19h30, đông đảo khán giả có mặt tại nơi diễn ra sự kiện nhưng không thấy sự hiện diện của nghệ sĩ. Sau đó, ban tổ chức thông báo hủy show khiến cả nghệ sĩ và khán giả bức xúc vì không được tôn trọng.