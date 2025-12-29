Bảo hiểm VietinBank cùng hành trình gieo mầm hy vọng

Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám hiện có 20 lớp với 490 học sinh, trong đó có 96% là người dân tộc thiểu số. Điểm trường làng Dyrao của nhà trường nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, có 3 phòng học với 62 học sinh bậc tiểu học, 100% học sinh là người Bahnar có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Hoàng Thị Minh - Hiệu trưởng nhà trường, trong số 3 phòng học này có 1 phòng được xây dựng gần 20 năm, đã xuống cấp không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão.

Với mong muốn giúp các em học có một phòng họp kiên cố, một môi trường học tập ổn định và an toàn, VBI đã hỗ trợ kinh phí xây dựng các hạng mục cấp thiết tại điểm trường Dyrao gồm: xây mới 1 phòng học diện tích khoảng 50 m2, trang bị 15 bộ bàn ghế, làm mới 60 m2 sân bê tông cùng một số hạng mục phụ trợ khác, với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng.

Lễ khởi công xây dựng điểm trường tại làng Dyrao, xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai (Ảnh: VBI).

Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng, xã hội trong lĩnh vực giáo dục được VBI tổ chức thường niên trong nhiều năm qua. Bên cạnh xây trường học, VBI còn tài trợ kinh phí để xây thư viện, trao tặng sách, trang thiết bị và đồ dùng học tập cho học sinh ở các địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ mạng lưới đơn vị thành viên trải dài khắp cả nước, các hoạt động này được VBI triển khai rộng rãi ở nhiều tỉnh thành, đã giúp đỡ hàng nghìn các em học sinh có điều kiện học tập và tiếp cận tri thức tốt hơn.

Bảo hiểm VietinBank Bình Định tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi tại Gia Lai (Ảnh: VBI).

Theo đại diện Bảo hiểm VietinBank, VBI mong muốn những sự đóng góp này không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Mỗi cuốn sách, mỗi bộ bàn ghế, mỗi chiếc áo ấm được trao đi đều là một “viên gạch nhỏ” góp phần xây nên cánh cửa ước mơ, hoài bão cho thế hệ tương lai của đất nước.

Bên cạnh các hoạt động đóng góp cho giáo dục, trước ảnh hưởng nặng nề của bão và mưa lũ tại nhiều tỉnh thành xảy ra trong năm vừa qua, Công đoàn, Đoàn Thanh niên VBI cũng đã tổ chức các chương trình thăm hỏi, ủng hộ người dân và chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai…

Các hoạt động trách nhiệm xã hội được tập thể VBI trên toàn hệ thống chung tay thực hiện với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng (Ảnh: VBI).

Ban lãnh đạo tổng công ty cũng trực tiếp tới thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ nhân viên nằm trong khu vực bị thiệt hại. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời động viên tinh thần, giúp đồng bào vùng lũ có thêm niềm tin và hy vọng để vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Được thành lập từ năm 2008, từ một doanh nghiệp non trẻ, VBI đã từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu qua nhiều kết quả và thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh.

Tiêu biểu là vị trí "Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam" (do Vietnam Report công bố năm 2025), "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" 4 năm liên tiếp từ năm 2022 đến năm 2025, "Top 2 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành bảo hiểm – khối doanh nghiệp vừa 2025".

Những nỗ lực trong việc bảo vệ sức khỏe, tài chính cho khách hàng qua những hợp đồng bảo hiểm, cùng những hành động sẻ chia, tương thân tương ái được ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên VBI thực hiện trong thời gian qua là minh chứng cho sứ mệnh điểm tựa vững chắc, bảo toàn giá trị cuộc sống vì một tương lai tốt đẹp hơn của doanh nghiệp.