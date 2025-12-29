Trung tâm hành chính công TPHCM chính thức hoạt động

Sáng 29/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM chính thức vận hành, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp tại địa chỉ số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Đây là trung tâm hành chính công đầu tiên của TPHCM sau khi đưa bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành về đầu mối thống nhất, thay cho mô hình tiếp nhận phân tán trước đây.

Trong buổi sáng đầu tiên, lượng người dân đến giao dịch khá đông. Trong đó, nhiều trường hợp di chuyển từ các địa bàn xa tới để giải quyết hồ sơ hành chính.

Hoạt động tiếp nhận diễn ra trật tự, thông suốt, với sự hỗ trợ thường xuyên của đội ngũ công chức chuyên môn và lực lượng thanh niên tình nguyện.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Trung tâm được bố trí tại tòa nhà 2 tầng, chia thành 6 khu vực tiếp nhận. Tầng 1 là nơi giải quyết thủ tục thuộc các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, dân tộc và tôn giáo, an toàn thực phẩm, y tế, quy hoạch và kiến trúc, xây dựng, du lịch, văn hóa và thể thao, cùng Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp.

Tầng 2 là nơi tiếp nhận hồ sơ của các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, công thương, khoa học và công nghệ, tài chính, giáo dục và đào tạo, bảo hiểm xã hội.

Hơn 8h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Kim Nhanh (phường Long Trường) đến trung tâm làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần. Theo chị Nhanh, ngay từ cổng vào đã có người hướng dẫn lấy số thứ tự, chỉ dẫn đến đúng quầy giao dịch.

Chị Đào Thị Ngọc Liên (phường Hòa Hưng) cho biết, việc tập trung thủ tục của tất cả sở, ngành tại một địa điểm giúp người dân không phải đi lại nhiều nơi. Dù quãng đường di chuyển xa hơn, đổi lại là sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian về lâu dài.

Người dân lấy số thứ tự để giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, nhiều trường hợp tới giải quyết hồ sơ, thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM là người cao tuổi. Khu vực giải quyết hồ sơ đối với nhóm người cao tuổi được bố trí tại khu vực ưu tiên và có nhân sự trực hỗ trợ.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM Dương Văn Thơm cho biết, quy trình tiếp nhận đã được cải tiến để đáp ứng yêu cầu xử lý thủ tục hành chính tập trung. Người dân chủ động lấy số thứ tự, được hướng dẫn đến đúng quầy theo lĩnh vực.

Hồ sơ sau khi tiếp nhận được số hóa, luân chuyển trên môi trường điện tử đến các sở, ngành. Với cách làm này, thời gian xử lý hồ sơ đối với người dân, doanh nghiệp được rút ngắn so với trước đây.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM cũng phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tạo điều kiện để người dân thực hiện giao dịch trực tuyến đối với toàn bộ thủ tục hành chính.

“Mặc dù số lượng hồ sơ tăng lớn ở một số lĩnh vực, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Phương châm mà chúng tôi quán triệt là lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đảm bảo mọi người dân tới đây đều phải được hài lòng khi ra về”, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM nói.

Các hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM diễn ra suôn sẻ trong ngày hoạt động đầu tiên (Ảnh: Hoàng Quy).

Trong ngày đầu vận hành, lãnh đạo Văn phòng UBND TPHCM cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành đã trực tiếp khảo sát, giám sát hoạt động tại các quầy giao dịch. Một số sở bố trí lãnh đạo, cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp ngồi tại quầy để hỗ trợ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh khi lượng hồ sơ tăng cao.

Trung tâm cũng công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh liên quan đến thủ tục, tiến độ giải quyết và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Ngoài trụ sở chính tại số 43 Nguyễn Văn Bá, người dân và doanh nghiệp vẫn có thể nộp hồ sơ tại các trung tâm hành chính công ở khu vực Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 38 tổ địa bàn trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.