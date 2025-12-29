Gia Lai hút hơn 158.000 tỷ đồng vốn đầu tư giữa bối cảnh kinh tế khó khăn

Dòng vốn liên tục chảy về Gia Lai

Theo UBND tỉnh Gia Lai, lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh thu hút 180 dự án đầu tư, vượt chỉ tiêu được giao (165 dự án). Tổng vốn đăng ký đạt hơn 158.367 tỷ đồng. Trong đó, 164 dự án trong nước với tổng vốn 122.683 tỷ đồng; 16 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 35.684 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,43 tỷ USD.

Kết quả trên cho thấy môi trường đầu tư của Gia Lai tiếp tục được cải thiện theo hướng minh bạch, ổn định và có tính dự báo cao - yếu tố quan trọng trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng khi lựa chọn điểm đến.

Ngày 19/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ hai từ trái qua) dự lễ và bấm nút khởi công dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI tại Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Một điểm nhấn trong năm là hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2025. Tại sự kiện, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) cho 69 dự án, với tổng vốn khoảng 119.700 tỷ đồng (hơn 4,6 tỷ USD).

Trong đó, 27 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với vốn hơn 26.300 tỷ đồng; 42 dự án ký MOU có tổng vốn dự kiến gần 93.400 tỷ đồng, tạo dư địa tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Không chỉ tăng về số lượng, dòng vốn “rót” vào Gia Lai có sự chuyển dịch về cơ cấu.

Lễ ký kết hợp tác giữa Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Ðịnh với nhà đầu tư Thái Lai (Ảnh: Doãn Công).

Lĩnh vực công nghiệp thu hút 84 dự án với tổng vốn hơn 42.725 tỷ đồng. Hạ tầng xây dựng có 25 dự án, tổng vốn hơn 62.542 tỷ đồng. Thương mại, dịch vụ và du lịch ghi nhận 22 dự án với gần 12.839 tỷ đồng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản có 44 dự án, tổng vốn hơn 6.243 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 5 dự án bất động sản và kinh tế đô thị với tổng vốn hơn 34.000 tỷ đồng góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị.

Về phân bố không gian, 42 dự án triển khai trong khu kinh tế, khu công nghiệp; 41 dự án tại các cụm công nghiệp và 97 dự án nằm ngoài khu, cho thấy xu hướng đầu tư lan tỏa trên toàn địa bàn.

Cùng với thu hút đầu tư, hoạt động đăng ký doanh nghiệp tiếp tục tăng. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai có 2.999 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 26.820 tỷ đồng.

5 lĩnh vực then chốt hút đầu tư

Bước sang năm 2026, Gia Lai định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên chất lượng và tính bền vững. Tỉnh tập trung vào 5 lĩnh vực gồm công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng, logistics và kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.

Theo ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, địa phương ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao; đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư vừa và nhỏ có công nghệ sạch từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.

Song song đó, tỉnh xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025-2030 gắn với quy hoạch phát triển; tăng cường giám sát tiến độ, áp dụng cơ chế ký quỹ và kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực xã hội.

Gia Lai tập trung đầu tư hạ tầng giao thông bài bản (Ảnh: Doãn Công).

Với nền tảng được tạo lập trong năm 2025, Gia Lai hướng tới chuyển từ thu hút nhiều dự án sang thu hút hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế địa phương trong trung và dài hạn.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tăng cường đồng hành giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Cùng với đó, Gia Lai ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp, đồng thời áp dụng các chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài.