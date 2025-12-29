Vừa tan ca, nam công nhân bị xe tải cán tử vong ở TPHCM

Chiều 29/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ ô tô tải va chạm với xe máy khiến một nam công nhân tử vong.

Khoảng 14h15 cùng ngày, ông L.V.S. (41 tuổi, quê Nghệ An) lái xe máy chở chị T.T.D. (33 tuổi) chạy trên đường Nguyễn Du, theo hướng từ Bưu điện Tân Đông Hiệp đi khu công nghiệp VSIP I (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Vụ tai nạn làm nam công nhân tử vong tại chỗ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khi gần đến nút giao với đường Độc Lập, phường An Phú, chiếc xe máy bị trượt cát khiến 2 người trên xe ngã xuống đường.

Ông S. ngã vào gầm chiếc xe tải biển số TPHCM đang chạy cùng chiều và bị phương tiện này cán tử vong tại chỗ. Chị D. may mắn thoát nạn.

Sau tai nạn, tài xế xe tải chạy thêm khoảng 300m rồi dừng lại và trình báo công an.

Chiếc xe tải liên quan dừng cách điểm va chạm khoảng 300m (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Chị D. cho biết, hai người làm chung một công ty vận tải tại phường An Phú. Sau khi tan ca, ông S. chở chị D. về bằng chiếc xe máy của người phụ nữ này.