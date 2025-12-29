Nữ Tỉnh ủy viên 31 tuổi tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Ngày 29/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra với sự tham dự của 360 đại biểu đại diện cho gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 49 thành viên. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 16 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lê Ngọc Ánh (Ảnh: Hoàng Dương).

Bà Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Thanh Hóa đã khẳng định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức phong phú, sáng tạo, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Các phong trào hành động cách mạng đã phát triển sâu rộng, thiết thực và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã triển khai hơn 42.000 công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 3,6 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia, với tổng nguồn lực ước tính hơn 59,3 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên đại hội (Ảnh: Hoàng Dương).

Trong giai đoạn 2022-2025, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã trao 60.000 suất quà, vận động 26.000 lượt đoàn viên, thanh niên hiến 17.000 đơn vị máu, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 20.000 người dân.

Tổng nguồn lực an sinh xã hội huy động được trên 40 tỷ đồng. Ngoài ra, 448 đội hình thanh niên tình nguyện với 8.560 lượt tham gia đã hỗ trợ gần 20.000 lượt người.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đặt mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Thanh Hóa có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tri thức, khát vọng, kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế.

Thanh niên sẽ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030.