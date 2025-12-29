An vị vĩnh viễn xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại TPHCM

Sáng 29/12, tại Việt Nam Quốc Tự (TPHCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì Lễ an vị xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Sau khi dâng lời khải bạch, Đức Pháp chủ cùng chư tăng, phật tử cung thỉnh xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vào an vị vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo, trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được khai mở cho người dân chiêm bái hồi tháng 5 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước đó, ngày 5/5, xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được cung thỉnh từ trụ sở Ngân hàng Nhà nước về Việt Nam Quốc Tự để tôn trí và khai mở cho khách thập phương chiêm bái.

Bồ tát Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân ngày 11/6/1963 tại địa điểm nay là ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM). Bồ tát đã để lại xá lợi Trái tim bất diệt, biểu tượng cho tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và truyền thống dân tộc Việt Nam.

Tháp Đa Bảo, nơi an vị vĩnh viễn xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức (Ảnh: Nam Anh).

Trái tim bất diệt của Bồ tát Quảng Đức được bảo quản trong trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phía Nam. Trong Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 vừa qua, lần đầu tiên xá lợi Trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức được khai mở cho công chúng chiêm bái.