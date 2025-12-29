Phó Chủ tịch HĐND làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

Ngày 29/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trần Văn Tuấn (ngoài cùng bên phải) nhận quyết định làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Trần Văn Tuấn được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đề nghị tân Trưởng Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt chức trách được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Tuấn cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tin tưởng, tín nhiệm phân công nhiệm vụ. Ông cam kết nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Ban Nội chính Thành ủy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, góp phần xây dựng TPHCM phát triển ổn định, bền vững.

Ông Trần Văn Tuấn (SN 1975) có trình độ Thạc sỹ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, ông từng là Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); Bí thư Thành ủy Bà Rịa; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Thành ủy TPHCM cũng công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát; Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Chí Trung giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương.