Voices of Galaxy tập 7: Góc nhìn của bác sĩ tim mạch về sức khỏe người trẻ

Tập 7 “Hiểu nhịp tim, bền nhịp sống” thuộc chuỗi phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy của Samsung đặt câu chuyện này dưới góc nhìn của ThS.BS Đỗ Doãn Bách, bác sĩ tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, khi bác sĩ này cho rằng bệnh tim không chỉ là câu chuyện của tuổi già, mà là hệ quả tích lũy từ cách người trẻ đang sống hôm nay.

ThS. BS Đỗ Doãn Bách trong Voices of Galaxy tập 7 (Ảnh: Samsung).

Bệnh tim ở người trẻ không hiếm

Theo bác sĩ Đỗ Doãn Bách, bệnh lý tim mạch xuất hiện ở nhiều lứa tuổi khác nhau và không loại trừ người trẻ.

“Bệnh lý tim mạch ở người Việt Nam cũng phân bổ rất rộng. Từ trẻ sơ sinh với bệnh tim bẩm sinh, hay đến độ tuổi thanh thiếu niên, đôi khi những vấn đề tim mạch sẽ tiến triển từ từ âm thầm, và đến khi tuổi trung niên thì phát bệnh ra ngoài”, bác sĩ Đỗ Doãn Bách nói.

Chính sự âm thầm này khiến nhiều người trẻ chủ quan, không nhận ra rằng trái tim của mình đang chịu áp lực mỗi ngày.

Để giúp bệnh nhân dễ hình dung, bác sĩ Bách thường ví quả tim như một không gian sống quen thuộc: “Tôi hay chia sẻ cho bệnh nhân quả tim của mình giống như một ngôi nhà… nếu hệ thống điện nước, cửa nẻo của ngôi nhà quả tim bị ảnh hưởng, tương ứng các thói quen sinh hoạt sẽ trở nên không ổn định”.

Khi các “hệ thống” trong ngôi nhà gặp vấn đề, những rối loạn sẽ xuất hiện, từ nhịp tim, huyết áp cho đến khả năng thích ứng với stress. Với người trẻ, nguy hiểm nằm ở chỗ những bất ổn này thường không gây đau đớn rõ ràng, nhưng có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời.

Vai trò của công nghệ trong việc lắng nghe cơ thể

Không chỉ yếu tố bệnh lý, bác sĩ Đỗ Doãn Bách cho rằng chính lối sống hiện đại đang góp phần gia tăng nguy cơ tim mạch: “Trong bối cảnh hiện tại, những chất kích thích như trà sữa, cà phê, hay stress công việc, môi trường, ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm tiếng ồn,… đều ảnh hưởng đến tim mạch”.

Những yếu tố này không tồn tại riêng lẻ, mà cộng hưởng với nhau trong đời sống đô thị, khiến trái tim phải làm việc nhiều hơn trong thời gian dài.

Theo dõi các chỉ số sức khỏe trên thiết bị thông minh (Ảnh: Samsung).

Từ góc nhìn chuyên môn, bác sĩ Đỗ Doãn Bách nhấn mạnh rằng phòng ngừa luôn quan trọng hơn điều trị. Với người trẻ, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ không cần dày đặc, nhưng không nên bị xem nhẹ.

“Ở tuổi trẻ, tôi nghĩ rằng có thể khám 2-3 năm/lần chuyên sâu, nhất là về tim mạch, còn khoảng 1 năm/lần mình có thể xét nghiệm cơ bản”, bác sĩ Đỗ Doãn Bách nhấn mạnh. Những lần thăm khám này giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và điều chỉnh kịp thời trước khi bệnh lý tiến triển.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng nhìn nhận vai trò hỗ trợ của các thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân. Khi được sử dụng đúng cách, các thiết bị đeo tay như Samsung Galaxy Watch8 trở thành công cụ giúp người trẻ hình thành thói quen quan sát cơ thể, từ nhịp tim, giấc ngủ đến mức độ stress, thay vì chỉ quan tâm đến sức khỏe khi đã có dấu hiệu bất thường.

Dữ liệu sức khỏe, AI và tương lai của y tế phòng ngừa

Ở góc nhìn dài hạn, bác sĩ Đỗ Doãn Bách cho rằng dữ liệu sức khỏe cá nhân sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong y tế dự phòng: “Đến bây giờ, kỳ vọng của các bác sĩ tại Việt Nam là muốn có một kho dữ liệu lớn về các bệnh lý tại Việt Nam theo quần thể người Việt”.

Khi nhiều cá nhân chủ động theo dõi sức khỏe, những dữ liệu này không chỉ có giá trị cho từng người, mà còn góp phần xây dựng bức tranh tổng thể về sức khỏe cộng đồng.

Các thiết bị thông minh giúp lưu trữ dữ liệu sức khỏe (Ảnh: Samsung).

Bác sĩ cũng hình dung về một tương lai nơi mỗi người đều có hồ sơ sức khỏe cá nhân rõ ràng: “Mỗi người sẽ có hồ sơ y tế cá nhân được lưu trữ trên các thiết bị thông minh, tương ứng sẽ có bức tranh toàn cảnh về sức khỏe cá nhân”.

Trong bức tranh đó, AI như Gemini đóng vai trò hỗ trợ tổng hợp và phân tích dữ liệu, giúp người dùng hiểu rõ hơn các chỉ số của mình theo thời gian, đồng thời hỗ trợ hệ thống y tế trong việc hướng đến phòng ngừa sớm.

Khép lại câu chuyện, thông điệp mà bác sĩ Đỗ Doãn Bách gửi gắm không nằm ở thiết bị hay công nghệ, mà ở cách mỗi người lựa chọn sống. Hiểu nhịp tim, theo cách đó, không chỉ là hiểu các con số trên màn hình, mà là hiểu nhịp sống của chính mình.

Voices of Galaxy tập 7 vì thế cho thấy khi công nghệ được đặt đúng vị trí, nó có thể trở thành người đồng hành thầm lặng, giúp người trẻ sống chậm lại, chủ động và bền bỉ hơn trên hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.