Sự thật về đoàn người dàn hàng ngang ra giữa đường để chụp ảnh

Ngày 29/12, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh 2 chiếc xe khách dừng đỗ ngay tại làn đường dành cho xe thô sơ tại một tuyến đường dẫn lên cầu. Ngay phía đầu xe khách là đoàn người (khoảng 20-30 người) đang đứng tụ tập dàn hàng ngang chắn giữa đường để chụp ảnh.

Hình ảnh nhóm người dàn hàng ngang giữa đường để chụp ảnh (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí về đoạn clip này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết sự việc xảy ra từ năm 2024 tại tỉnh Quảng Ninh, không phải mới đây.

Địa điểm trong video đăng tải trên mạng xã hội là tuyến đường dẫn lên cầu Bến Rừng (tỉnh Quảng Ninh). Đây là tuyến đường hỗn hợp, không phải đường cao tốc.

Theo Khoản 6 Điều 18 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 600.000-800.000 đồng đối với người điều khiển ô tô dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25m.

Với việc dừng, đỗ xe sai quy định gây ùn tắc giao thông, mức phạt là 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Nếu dừng, đỗ xe sai quy định gây tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nghị định 168/2024 cũng quy định, với lỗi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, tài xế sẽ bị phạt 12-14 triệu đồng.

Cục CSGT khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không được dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh. Khi xe gặp sự cố trên cao tốc, các tài xế cố gắng đưa xe vào làn khẩn cấp, trường hợp không di chuyển được mà phải đỗ chiếm một phần đường xe chạy thì phải đặt biển cảnh báo theo quy định. Ngoài ra, cảnh sát cũng yêu cầu người trên xe phải ra khỏi đường cao tốc.