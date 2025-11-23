Hình hài cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trước thời điểm thông xe

Chỉ còn một tháng nữa, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, dự án trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sẽ chính thức được đưa vào sử dụng. Trên toàn bộ chiều dài hơn 110km, hàng nghìn công nhân và kỹ sư đang ngày đêm hối hả làm việc để kịp tiến độ thông xe vào ngày 19/12.

Ghi nhận tại Km41+700, đoạn qua TP Cần Thơ, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Nhiều công nhân đang miệt mài thảm nhựa, nối liền các mố cầu, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Gấp rút đưa 110km cao tốc trục dọc nối Cần Thơ - Cà Mau về đích

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), tính đến hết tháng 10, tổng sản lượng thi công toàn dự án đã đạt hơn 77,7%. Đặc biệt, đoạn ưu tiên thông tuyến đã hoàn thành trên 85% khối lượng công việc.

Tại nút giao IC5, thuộc địa phận huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (nay thuộc TP Cần Thơ), nhà thầu Trường Sơn đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục quan trọng. Các công việc bao gồm hoàn thiện cấp phối đá dăm cho nhánh N1, N2; lắp đặt cáp điện, hệ thống an toàn giao thông và giá long môn.

Trung tá Đậu Văn Xuân, Phó phòng kinh tế kỹ thuật Ban Trường Sơn Nam, cho biết gói thầu do đơn vị phụ trách mỗi ngày có hơn 100 công nhân và kỹ sư làm việc 2 ca liên tục để đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ.

Hàng chục đầu máy thiết bị hiện đại đã được huy động tối đa để phục vụ công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ.

Các nhân công đang tập trung bơm bê tông tại các khe co giãn, một công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, tư vấn thường trú của Viện Xây dựng cầu đường phía Nam, đang trực tiếp giám sát công tác thi công khe co giãn. Ông Hùng đánh giá cao cường độ làm việc hiện tại và tin tưởng dự án cao tốc sẽ hoàn thành đúng hẹn.

Các hạng mục an toàn giao thông như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt lưới chống chói, tôn lượn sóng... cũng đang được gấp rút triển khai để đảm bảo an toàn tối đa khi tuyến đường đi vào hoạt động.

Mặc dù tình hình thời tiết mưa nhiều hiện nay là một trở ngại lớn, các đơn vị thi công đã chủ động điều chỉnh phương án, vừa đảm bảo tiến độ nhanh chóng, vừa duy trì chất lượng công trình ở mức cao nhất.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, còn được gọi là cao tốc trục dọc, đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố là Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc dài 110km, khởi công từ ngày 1/1/2023, nay sắp sửa đi vào hoạt động, mang theo niềm mong chờ của hàng triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long trong suốt thời gian qua.