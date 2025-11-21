Cần Thơ, TPHCM tăng cường liên kết, phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Chiều 21/11, tại TP Cần Thơ, UBND TPHCM phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu”.

Hội thảo do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng đồng chủ trì, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân.

Cần Thơ xác định nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi chiến lược

Phát biểu khai mạc, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy liên kết vùng, phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững và tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Mục tiêu là định hình chiến lược phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và khu vực Nam Trung Bộ trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Với hơn 511.000ha đất sản xuất nông nghiệp, Cần Thơ xác định nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi chiến lược. Thành phố đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả như sản xuất lúa thông minh giảm phát thải, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau màu, cây ăn trái.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như chi phí đầu tư công nghệ cao lớn, trình độ tiếp cận công nghệ còn chênh lệch, thị trường sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chưa ổn định và chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa đồng bộ.

Ông bày tỏ kỳ vọng hội thảo sẽ tạo ra nhiều gợi mở quan trọng, góp phần xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của vùng.

Trình bày tham luận tại hội thảo, TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM đã nói về xu hướng ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Tuấn đã giới thiệu nhiều công nghệ tiên tiến như tưới tiêu tự động, hệ thống tuần hoàn RAS kiểm soát độ mặn và nhiệt độ nuôi, xử lý nước mặn, nước lợ. Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM cũng đã áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất như sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp, sử dụng pin năng lượng mặt trời trồng nấm.

Theo ông Tuấn, để có giải pháp đồng bộ cho nông nghiệp công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu, cần có cơ chế chính sách và tài chính phù hợp, công nghệ cùng hạ tầng phát triển, tích hợp nông nghiệp số vào giáo dục và đào tạo kỹ năng thực hành cho nông dân.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Bảo Kỳ).

TPHCM cam kết đồng hành cùng ĐBSCL và Nam Trung Bộ

Phát biểu bế mạc, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhận định ĐBSCL, vựa lúa và thủy sản của cả nước, đang chịu tác động nghiêm trọng của hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lún và thiếu nước ngọt.

Khu vực này cũng đối mặt với khô hạn kéo dài, sa mạc hóa và suy thoái đất, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của hàng triệu nông dân.

Ông Thạnh khẳng định, đổi mới mạnh mẽ và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp không chỉ là yêu cầu cấp bách mà là xu hướng tất yếu, là con đường để nông nghiệp Việt Nam phát triển hiện đại, hội nhập và bền vững.

TPHCM xác định rõ trách nhiệm đồng hành cùng các địa phương vùng ĐBSCL và Nam Trung Bộ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung vào các định hướng trọng tâm như tăng cường liên kết vùng trong chia sẻ dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ và mô hình quản lý nông nghiệp hiện đại; phát triển giống cây trồng, vật nuôi, các công nghệ mới và mô hình nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại hội thảo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bên cạnh đó, TPHCM sẽ tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ nông nghiệp thông minh, với Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM là đầu mối quan trọng; khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp xanh; tăng cường hợp tác công - tư, hình thành chuỗi giá trị bền vững và mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị nông nghiệp từ các quốc gia phát triển.

"Những ý kiến, đề xuất, khuyến nghị tại Hội thảo là nguồn thông tin quan trọng giúp lãnh đạo TPHCM, TP Cần Thơ và các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và các tỉnh vùng ĐBSCL, vùng Nam Trung Bộ", ông Thạnh nhấn mạnh.