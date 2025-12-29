Đà Nẵng dự tính tăng giá thuê chung cư, cao nhất gấp 7 lần

Ngày 29/12, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết công khai lấy ý kiến về phương án điều chỉnh giá thuê tại các khu chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo phương án điều chỉnh (lần 2), giá thuê nhà ở xã hội sau khi tính toán lại sẽ tăng 1,94-7,46 lần, tùy khu vực và loại nhà. Lộ trình áp dụng 5 năm (2026-2030) nhằm giảm gánh nặng chi tiêu tài chính cho người dân.

Chung cư nhà ở xã hội ở khu vực phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Năm đầu tiên (dự kiến 2026, sau 3 tháng kể từ khi quyết định phê duyệt có hiệu lực), giá thuê bằng mức hiện hành cộng thêm 20% phần chênh lệch.

Từ ngày 1/1/2027 đến 1/1/2029, mỗi năm giá thuê tăng thêm 20% mức chênh lệch, tương ứng đạt 40%, 60% và 80%. Đến ngày 1/1/2030, giá thuê được áp dụng theo mức điều chỉnh đầy đủ.

Trong tổng số 43 khu chung cư nhà ở xã hội do thành phố quản lý, có 38 khu dự kiến áp dụng lộ trình tăng giá. Các khu nhà xuống cấp chờ phá dỡ hoặc những khu mới xác định giá thuê gần đây sẽ chưa thực hiện điều chỉnh.

Theo dự thảo, một số khu có mức tăng đáng kể đến năm 2030 như khu chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông, giá thuê dự kiến tăng từ 3.630 đồng/m2 lên 54.718 đồng/m2; Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng tăng từ 16.900 đồng/m2 lên 56.249 đồng/m2.

Theo lý giải của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, hầu hết giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hiện nay được xác định tại thời điểm nghiệm thu, chưa được rà soát, điều chỉnh, cập nhật đầy đủ kinh phí bảo trì nhà ở. Dẫn đến tình trạng giá thuê nhà thấp, không bảo đảm nguồn kinh phí để bảo trì.

Thực tế, ngoài phần tiền thuê nhà trích lại cho bảo trì, ngân sách thành phố vẫn phải chi bổ sung để sửa chữa lớn, như nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, thay mới thang máy.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước năm 2016 cũng từng chỉ rõ: “Giá cho thuê chưa tuân thủ đúng các quy định của nhà nước, thiếu cơ sở và chưa phù hợp với thực tế”. Trong khi đó lương tối thiểu vùng đã tăng nhiều lần.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho rằng việc tính toán, điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công là cần thiết để bảo đảm “tính đúng, tính đủ”, có nguồn kinh phí duy trì chất lượng nhà và giảm gánh nặng cho ngân sách.