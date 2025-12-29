Chủ tịch Đắk Lắk phê bình Giám đốc Sở Tài chính chậm báo cáo các dự án

Ngày 29/12, một nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản phê bình Giám đốc Sở Tài chính tỉnh chậm báo cáo, tham mưu UBND tỉnh về các dự án đầu tư trên địa bàn.

Trước đó, trong tháng 10 và 11, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá, làm rõ các nội dung liên quan về dự án Nông nghiệp sinh thái tại xã Ea Súp; tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi; tham mưu đề xuất về việc thực hiện dự án Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc tại phường Sông Cầu.

Trụ sở Sở Tài chính (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tuy nhiên, đến thời hạn được giao, phía Sở Tài chính vẫn không có báo cáo gửi UBND tỉnh theo chỉ đạo.

Ngày 9/12, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ban hành công văn đôn đốc Sở Tài chính phải báo cáo, tham mưu đối với các dự án trên trước ngày 11/12.

Tuy nhiên, đến ngày 16/12, Sở này chỉ có văn bản tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc Sở Tài chính chậm trễ trong việc báo cáo, tham mưu đối với các dự án trên và yêu cầu nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh.

Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm.