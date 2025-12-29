Nam thanh niên bị đâm liên tiếp tại bến xe Giáp Bát

Sáng 29/12, lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai cho biết đơn vị đã bắt giữ một đối tượng để điều tra vụ xô xát xảy ra tại bến xe Giáp Bát.

Trước đó, đêm 28/12, tại khu vực trạm sạc xe điện bên trong bến xe Giáp Bát, một nam thanh niên và một nhóm người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Nghi phạm (áo trắng) trước khi đâm nam thanh niên (Ảnh: Chụp màn hình).

Hình ảnh cho thấy, trong lúc xô xát, nạn nhân có biểu hiện hoảng loạn và tìm cách rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, một người đàn ông to con bất ngờ lao tới giữ chặt nạn nhân, trong khi một người khác tiếp cận, kéo áo và giữ tay, khiến nạn nhân không thể bỏ chạy.

Trong quá trình giằng co, nam thanh niên bị ngã xuống nền đất. Khi nạn nhân chưa kịp đứng dậy, một đối tượng tiến đến và dùng hung khí đâm liên tiếp vào người.

Sau khi bị đâm, nạn nhân nằm gục tại chỗ, được người dân hỗ trợ sơ cứu và nhanh chóng báo lực lượng chức năng.

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng mâu thuẫn xuất phát từ câu nói chê bai “đồ nhà quê”, tuy nhiên nội dung này hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại.