Sáng 29/12, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động ông Bùi Văn Nở, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Văn Nở giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Kiên Định).

Ông Bùi Văn Nở được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết chúc mừng ông Bùi Văn Nở được giao nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh mong muốn ông Bùi Văn Nở phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Kiên Định).

Ông Bùi Văn Nở khẳng định nỗ lực học tập, rèn luyện, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh cũng công bố việc ông Nguyễn Thành Vững, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, được Ban Bí thư điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.