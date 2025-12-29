Giá bạc tăng sốc năm qua, chuyên gia toàn cầu chia làm 2 phe dự báo

Giá bạc đang trải qua đợt tăng trưởng mạnh khi bứt phá 55% chỉ trong một tháng và tăng tới 166% tính từ đầu năm để vượt mốc 80 USD/ounce.

Khảo sát thường niên của Kitco cho thấy đa số nhà đầu tư cá nhân dự báo giá bạc tiếp tục tăng trong năm 2026. 212 nhà đầu tư cá nhân (57%) kỳ vọng bạc sẽ đạt trên 100 USD/ounce vào năm tới. Số còn lại, 27% các nhà đầu tư dự báo giá bạc sẽ nằm ở vùng 80-100 USD/ounce. Chỉ 11% người tham gia khảo sát cho rằng bạc giao dịch trong khoảng 60-80 USD.

Bà Maria Smirnova, chuyên gia tại nhà quản lý tài sản toàn cầu Sprott, tỏ ra lạc quan rằng vấn đề nguồn cung bạc năm nay vẫn chưa được giải quyết, trong khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt vật chất. Điều này tạo tiền đề cho đà tăng mạnh năm 2026.

Giá bạc tăng 166% từ đầu năm, các chuyên gia toàn cầu chia làm 2 phe dự báo (Ảnh: DT).

Ở chiều ngược lại, nhiều bên cho rằng giá bạc sẽ điều chỉnh sau đà tăng "nóng".

BMO Capital Markets cho rằng bạc vẫn còn dư địa tăng trong năm sau, nhưng bạc có thể khó duy trì mức đỉnh hiện tại. Họ dự báo mức giá bình quân mặt hàng này là 56,3 USD, và cao nhất khoảng 60 USD một ounce vào quý IV/2026.

Trong báo cáo Triển vọng kim loại quý năm sau, các nhà phân tích tại Heraeus - tập đoàn công nghệ kim loại quý của Đức - cảnh báo giá bạc có thể giảm trong giai đoạn đầu năm 2026. Theo nhà phân tích này, giá bạc đã tăng quá nhanh và dự báo động lực đang suy yếu. Heraeus cũng lưu ý giá cao làm giảm nhu cầu bạc ở một số lĩnh vực, nhưng nó có thể tăng tiếp nếu vàng tiếp tục đi lên.

Các chuyên gia hàng hóa tại TD Securities, ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Canada, cũng dự báo bạc sẽ hạ nhiệt về vùng giữa 40 USD một ounce trong 2026. Theo họ, làn sóng "silverflood" (hiện tượng nguồn cung bạc khổng lồ đổ vào thị trường) đã dẫn tới lượng tồn kho lớn nhất lịch sử tại sàn LBMA (Anh). Điều này làm giảm áp lực tăng giá do nhu cầu tái tích trữ tồn kho toàn cầu.

Tương tự, ông Avi Gilburt, chuyên gia phân tích kỹ thuật kỳ cựu, cho rằng đà tăng của vàng và bạc ở giai đoạn tăng cuối, trước khi sang một chu kỳ điều chỉnh kéo dài nhiều năm từ 2026.

Trong khi đó, chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco nhận định thị trường bạc năm sau vẫn mạnh nhờ nhu cầu công nghiệp và nguồn cung thắt chặt, nhưng khó lặp lại mức tăng của 2025.