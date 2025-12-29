Người dân giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm

Ngày 29/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ông Lê Văn Đoàn (trú tại thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái) đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hai cá thể khỉ gồm một con khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis) và một cá thể khỉ đuôi dài (tên khoa học Macaca fascicularis). Đây đều là các loài động vật rừng thuộc nhóm IIB - loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Gia đình ông Đoàn và cơ quan chức năng tại buổi bàn giao 2 cá thể khỉ quý hiếm (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Xuân Thái đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Xuân Thái, thuộc Vườn quốc gia Bến En, bàn giao 2 cá thể khỉ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình chuyên môn.

Khỉ mốc là loài linh trưởng sinh sống chủ yếu ở các khu vực rừng núi Nam Á và Đông Nam Á, có tập tính sống bầy đàn, kiếm ăn ban ngày và phụ thuộc lớn vào môi trường rừng tự nhiên. Khỉ đuôi dài (còn gọi là khỉ ăn cua) có nguồn gốc từ Đông Nam Á, sống theo cấu trúc xã hội mẫu hệ và có khả năng thích nghi cao.

2 cá thể khỉ do ông Lê Văn Đoàn giao nộp (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ông Lữ Trọng Hân, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Xuân Thái, cho biết thời gian qua, Công an xã Xuân Thái và lực lượng kiểm lâm đã phối hợp tổ chức, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời chủ động phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý các trường hợp liên quan đến động vật rừng.

“Việc người dân tự giác giao nộp động vật quý hiếm không chỉ thể hiện sự chuyển biến rõ nét về nhận thức mà còn là dấu mốc quan trọng, góp phần hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã trên địa bàn, bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học”, ông Hân nói.