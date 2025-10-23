Trong 9 tháng, BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thu gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 23/10, theo thông tin từ Sở Xây dựng Đồng Tháp, tổng doanh thu của trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 983 tỷ đồng.

Lưu lượng xe qua trạm dao động từ hơn 852.000 phương tiện (tháng thấp nhất) đến trên 996.000 phương tiện (tháng cao nhất), với bình quân khoảng 30.000 lượt xe mỗi ngày đêm.

Trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cùng với báo cáo doanh thu, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 1), có hiệu lực từ ngày 1/11. Đây là đợt điều chỉnh giá đầu tiên kể từ khi tuyến cao tốc bắt đầu thu phí vào ngày 9/8/2022.

Mức phí mới sẽ tăng từ 8% đến 15% so với mức cũ, tương ứng khoảng 13.000 đến hơn 24.000 đồng/lượt tùy loại phương tiện. Cụ thể, giá dịch vụ (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng) dao động từ 2.091 đồng đến 6.382 đồng/km, áp dụng cho 5 nhóm phương tiện:

Nhóm 1: Xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt vận tải khách công cộng: 2.091 đồng/xe/km.

Nhóm 2: Xe từ 12 - 30 chỗ, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 3.136 đồng/xe/km.

Nhóm 3: Xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 3.436 đồng/xe/km.

Nhóm 4: Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe container dưới 40 feet: 4.418 đồng/xe/km.

Nhóm 5: Xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container từ 40 feet trở lên: 6.382 đồng/xe/km.

Ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp, giải thích việc điều chỉnh phí nằm trong lộ trình tăng 15% đã được quy định từ trước, nhằm đảm bảo hoàn vốn cho nhà đầu tư và duy trì chất lượng công trình.

Cũng theo ông Trung, việc hoãn lại 3 tháng so với lộ trình ban đầu thể hiện sự cân nhắc của địa phương trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51,1km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 12.668 tỷ đồng, có 4 trạm thu phí (2 trạm trên tuyến chính và 2 trạm tại nút giao Cai Lậy, Cái Bè).