Bộ Tài chính đã cấp đủ kinh phí tặng quà Tết và chào mừng Đại hội Đảng XIV

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trong đó hướng dẫn cụ thể nguồn kinh phí, hạch toán và quyết toán theo đúng quy định.

Theo Bộ Tài chính, việc tặng quà được thực hiện căn cứ Nghị quyết số 418 ngày 28/12 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế.

Bộ Tài chính đã chuyển đầy đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện việc tặng quà theo quy định.

Trường hợp trong quá trình tổ chức thực hiện, địa phương thiếu nguồn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác để bảo đảm việc tặng quà đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Đồng thời, địa phương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí.

Về hạch toán và quyết toán kinh phí, Bộ Tài chính nêu rõ kinh phí tặng quà được hạch toán vào mã kinh phí tặng quà nhân dân.

Việc quyết toán kinh phí tặng quà được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của địa phương, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương thực hiện chế độ báo cáo theo đúng biểu mẫu quy định. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc về tài chính, các địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước), đồng thời gửi Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế để được hướng dẫn, xử lý.

Người dân mua hoa đào đón Tết (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Nghị quyết 418 của Chính phủ, diện được tặng quà gồm: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người được bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội, bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Một suất quà tặng là tiền mặt 400.000 đồng. Nếu một người đồng thời thuộc hai nhóm thì chỉ được nhận một suất quà tặng. Người có công vẫn được hưởng chính sách tặng quà Tết Nguyên đán 2026 theo quy định hiện hành.

Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành chi trả tiền quà tặng trước 31/12/2025. Nguồn kinh phí tặng quà được trích từ ngân sách Trung ương bổ sung cho các tỉnh thành.

Bộ Công an và Nội vụ, Y tế, Tài chính cùng địa phương chi trả quà tặng qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp cần thiết, các tỉnh chi trả quà tặng vào tài khoản hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng hoặc trực tiếp bằng tiền mặt.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo hệ thống thanh toán, tiền mặt để cung ứng cho Kho bạc Nhà nước chi trả cho người dân trong thời gian tặng quà; chỉ đạo các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản; phối hợp với chính quyền địa phương và Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả kịp thời cho người dân. Ngoài ra, các tỉnh thành căn cứ điều kiện thực tế, khả năng cân đối nguồn lực để tặng quà cho các nhóm yếu thế khác.

Thủ tướng quyết định bổ sung từ ngân sách Trung ương cho các địa phương 2.513 tỷ đồng để chi trả quà tặng.

Trước đó, dịp Quốc khánh 2/9, Nhà nước lần đầu tặng quà toàn dân mỗi người 100.000 đồng.