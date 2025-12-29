Hai xe máy tông nhau trực diện ở Bắc Ninh, 3 người tử vong

Sáng 29/12, lãnh đạo UBND xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 22h ngày 28/12, một xe máy chở theo 2 người lưu thông trên quốc lộ 37. Trong quá trình vượt ô tô, xe máy này đã đi sang làn đường ngược chiều và xảy ra va chạm trực diện với một xe máy khác đang di chuyển theo hướng đối diện.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: H.V.).

Cú tông mạnh khiến một người tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hiệp Hòa. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, cả hai đã không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và làm rõ danh tính các nạn nhân.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.