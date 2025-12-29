Ca bệnh cực hiếm ở TPHCM, cả thế giới chưa đến 100 ca trong 43 năm

Theo BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), vừa qua, đơn vị này tiếp nhận và điều trị một ca bệnh sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng tổn thương đa tạng.

Bệnh nhi được điều trị hồi sức tích cực nhiều ngày do tổn thương đa tạng vì sốc sốt xuất huyết. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đây là trường hợp của em N.Đ.N.Đ. (15 tuổi), ngụ ở phường Tân Sơn Nhì, TPHCM. Trước đó, Đ. sốt cao liên tục trong 3 ngày, không đáp ứng thuốc hạ sốt. Gia đình cho trẻ uống thuốc theo đơn bác sĩ tư nhưng không đỡ.

Chiều hôm sau, em nôn 3 lần ra dịch lợn cợn nâu, mệt, tay chân lạnh. Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ không thể bắt mạch hay đo huyết áp cho em. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng, truyền dịch chống sốc theo phác đồ rồi chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận mạch nhẹ chi mát, huyết áp kẹp 90/70mmHg, da nổi bông, được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng. Ngay lập tức, em được truyền dịch chống sốc theo phác đồ, sử dụng thuốc vận mạch.

Tuy nhiên, tình trạng trẻ diễn tiến nặng, sốc kéo dài gây rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp. Em được chống sốc tích cực, đặt nội khí quản thở máy, truyền máu, huyết tương, tiểu cầu đậm đặc.

Mặc dù vậy, diễn tiến lâm sàng phức tạp, bệnh nhi tổn thương gan thận nặng, đặc biệt tổn thương tụy nghiêm trọng, được lọc máu liên tục, điều trị hỗ trợ gan, tụy.

Diễn tiến tình trạng trẻ phức tạp, rối loạn chức năng các cơ quan, lúc cải thiện, lúc xấu đi. Trẻ có biểu hiện nhiễm trùng bệnh viện, được tiếp tục điều trị hỗ trợ các cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng.

Kết quả sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần tiểu cải thiện, chức năng gan thận, tụy trở về bình thường. Em được cai máy thở, tỉnh táo.

Nhận định về ca bệnh này, bác sĩ Tiến cho biết, đây là trường hợp sốt xuất huyết có tổn thương tụy nặng. Y văn thế giới trong vòng 43 năm (1981-2024) chỉ ghi nhận 70 ca.

Cơ chế bệnh sinh hiện vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn, nhưng có một số giả thuyết được đặt ra, gồm virus dengue xâm nhập trực tiếp vào tế bào tụy gây viêm và phù nề; tổn thương vi mạch và thoát huyết tương dẫn đến thiếu máu cục bộ tụy; phản ứng miễn dịch quá mức với “cơn bão cytokine” gây tổn thương mô tụy; cũng như rối loạn đông máu gây xuất huyết tụy.

Khuyến cáo thêm, bác sĩ Tiến nhấn mạnh, phụ huynh cần tích cực diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng và cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời.

"Nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu gồm quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì, đau bụng, chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen, tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống, gia đình cần phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời", bác sĩ chia sẻ.