Indonesia chốt xong HLV từng dự World Cup, lương gấp đôi HLV Kim Sang Sik

Sau thất bại trong việc giành vé tham dự World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert. Cuối cùng, họ đã chốt xong HLV “xịn” để thay thế, đó là John Herdman.

HLV John Herdman chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển Indonesia (Ảnh: Getty).

HLV John Herdman là chiến lược gia nổi tiếng ở Canada. Ông đã thay đổi toàn diện nền bóng đá Canada, giúp đội tuyển quốc gia nước này giành vé tham dự World Cup 2022 một cách thuyết phục.

Dưới thời HLV John Herdman, đội tuyển Canada thi đấu kỷ luật và hoạt động cường độ cao. Ngoài ra, ông cũng luôn sẵn sàng trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ. Đây là điều bóng đá Indonesia rất cần ở thời điểm này.

Theo báo giới Indonesia, mức lương mà John Herdman nhận được khi dẫn dắt đội tuyển Indonesia rơi vào khoảng 40.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng hơn 1 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng khiến chiến lược gia 50 tuổi chấp nhận lời mời từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Mức lương của HLV John Herdman cao gấp đôi HLV Kim Sang Sik (20.000 USD/tháng) ở thời điểm này. Tuy nhiên, đây không phải mức lương cao ở bóng đá Đông Nam Á. HLV Park Hang Seo từng nhận được 50.000 USD trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Hay các HLV trước đó của Indonesia như Shin Tae Yong, Patrick Kluivert đều nhận được khoảng 100.000 USD/tháng.

Có thể hiểu, PSSI sẵn sàng nâng lương cho HLV John Herdman nếu như đạt được thành tích như ý. Mức lương 40.000 USD/tháng chỉ là bước khởi đầu. Hợp đồng của HLV người Canada có thời hạn 2 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 2 năm.

HLV John Herdman từng giúp đội tuyển Canada tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tờ Waking The Red (Canada) bình luận: “Cựu HLV đội tuyển Canada, John Herdman, đã được bổ nhiệm làm HLV mới của đội tuyển quốc gia Indonesia. Tiền bạc và thời hạn hợp đồng dường như đóng vai trò then chốt giúp ông đưa ra quyết định tới làm việc ở Indonesia”.

Trước đó, HLV John Herdman cũng nằm trong danh sách ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Jamaica, sau khi HLV Steve McClaren từ chức. Tuy nhiên, Indonesia rốt cuộc trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với cựu HLV đội tuyển nam và nữ Canada.

Tờ Waking the Red bình luận thêm: “Cấu trúc hợp đồng của Indonesia, cả về thời hạn lẫn giá trị tài chính, đã mang tính quyết định đối với Herdman. Ông sẽ dành thời gian đầu năm mới để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, giải đấu mà PSSI đã đặt mục tiêu rõ ràng là vào tới tứ kết”.