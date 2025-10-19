Thủ tướng: Hoàn thành cao tốc là nhiệm vụ chính trị, mệnh lệnh của trái tim

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" việc mua máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Tiếp tục chuyến công tác ở Cần Thơ, chiều 19/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo bộ ngành cùng các địa phương ở ĐBSCL.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước khi vào phần các đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sáng nay ông cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra và thăm hỏi bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1.

Ông cho biết bản thân cảm thấy rất băn khoăn, trăn trở vì 2-3 người bệnh/giường, trong một khu rất chật chội. Người đi theo chăm nom không có chỗ, phải ở vỉa hè cạnh bệnh viện rất sơ sài, đổ nát. Thiết bị còn khó khăn, cả bệnh viện có một máy chiếu xạ hơn trăm tỷ đồng.

Vì lẽ đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tăng cường ngay máy xạ trị. TP Cần Thơ đề xuất, Bộ Tài chính đề xuất ngay nguồn vốn dự phòng.

Ông đề nghị phải hỗ trợ ngay 2 cái máy xạ trị cho bệnh viện vì đã quá tải. "Không để bệnh nhân chờ đợi mãi được. Đây là tình trạng khẩn cấp phải làm ngay vì liên quan tính mạng, sức khoẻ của người dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Không để thiếu nguyên vật liệu, vướng mắc ở đâu thì phải tháo gỡ

Theo Bộ Xây dựng, hiện khu vực ĐBSCL đang triển khai 434,7km đường cao tốc, trong đó có một số tuyến đang gấp rút thi công như Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cao Lãnh - An Hữu.

Các địa phương đã cấp phép khai thác 63,31 triệu m3 cát đắp cho các dự án (so với nhu cầu 54,2 triệu m3), tuy nhiên công suất được phép khai thác chưa đáp ứng tiến độ triển khai các dự án. Về vật liệu đá, tổng nhu cầu các dự án là 8,6 triệu m3, đã xác định được nguồn 5,5 triệu m3.

Trong đó, dự án Cao Lãnh - Lộ Tẻ giá trị sản lượng đạt 92%, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước 19/12/2025. Dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi giá trị sản lượng đạt 99%, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 10.

Dự án Cần Thơ - Cà Mau giá trị sản lượng đạt 75%. Dự án Cao Lãnh - An Hữu, thành phần 1 đạt 68%; thành phần 2 đạt 53,4%. Dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, thành phần 1 đạt 62%, các thành phần 2, 3, 4 bình quân đạt 45%.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông ĐBSCL trong nhiệm kỳ này ước tính khoảng gần 600 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong các vùng kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, yếu tố nhân lực chất lượng cao, hạ tầng chiến lược là điểm nghẽn của ĐBSCL.

Nêu rõ quan điểm tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đã đề ra với các dự án cao tốc tại ĐBSCL, góp phần hoàn thành vượt mục tiêu 3.000km cao tốc trong năm 2025.

"Đây là nhiệm vụ chính trị, mệnh lệnh của trái tim, là trách nhiệm với ĐBSCL, là khát vọng của nhân dân để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Dự kiến, tới năm 2026, khu vực này sẽ có khoảng 600km đường cao tốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, đến thời điểm này, có thể khẳng định nguồn vốn, cơ chế và nguồn nguyên vật liệu nhìn chung cho các dự án đều không thiếu; chỉ có thiếu cục bộ nguyên vật liệu ở một số nơi.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan cần phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của đảng viên, tấm lòng với người dân để hành động, nói ít làm nhiều.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua tỉnh Hậu Giang cũ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân vật lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ theo quy định hợp đồng, đảm bảo hoàn thành tuyến chính dự án Cần Thơ - Cà Mau trước ngày 19/12, hoàn thành các dự án Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi vào tháng 10.

Ông cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh đầu tư dự án cao tốc từ Cà Mau đến Đất Mũi và dự án đường ra cảng Hòn Khoai. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương trong việc hút cát ở biển.

Các tỉnh, TP Cần Thơ, An Giang được giao chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thuộc dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thực hiện đúng nghĩa vụ tại hợp đồng, huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng công trình.