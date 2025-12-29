Thu phí 0 đồng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây từ 1/1/2026

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), cho biết, 2 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã hoàn thiện hạ tầng thu phí.

Dự kiến, từ ngày 1/1/2026, đơn vị quản lý 2 tuyến cao tốc này vận hành thử toàn hệ thống thu phí và giao thông thông minh (ITS) để đánh giá mức độ hoàn thiện. Thời gian vận hành thử kéo dài khoảng 1 tháng.

Trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong thời gian này, hệ thống thu phí tự động (ETC) sẽ đọc dữ liệu của xe qua trạm nhưng không trừ tiền. Mức phí được mặc định 0 đồng để kiểm tra khả năng xử lý dữ liệu của thiết bị.

Các trạm thu phí trên tuyến được cập nhật công nghệ ETC đa làn tự do. Trạm đầu vào không có barie, giúp tài xế không phải giảm tốc độ. Trạm đầu ra vẫn giữ barie, có công nghệ cảm biến đảm bảo nhận diện xe chạy 50km/h.

Ngoài ra, ban quản lý dự án cũng đang thi công bổ sung các hạng mục quay đầu xe để sử dụng khi phát hiện phương tiện quá tải trọng, yêu cầu quay đầu ra khỏi cao tốc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, đơn vị sẽ ghi nhận lưu lượng xe, đánh giá mức độ chính xác của thiết bị. Sau khi thu phí thử, mọi chỉ số đáp ứng yêu cầu, Cục Đường bộ sẽ triển khai thu phí chính thức.

Trước đó, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu thu phí cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, độ trễ trong khâu triển khai hạ tầng, lắp đặt thiết bị khiến mục tiêu này không đạt.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã yêu cầu các ban quản lý dự án tổ chức vận hành thử hệ thống thu phí từ ngày 1/1/2026, căn cứ kết quả thử nghiệm để báo cáo thời điểm thu phí chính thức với từng dự án.

Cục Đường bộ dự kiến thu phí 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây (Đồ họa: Ngọc Tân).

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài gần 200km, nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam từ TPHCM đi Nha Trang. Hai dự án nằm phần lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ).

Hai đoạn này được Ban Quản lý dự án Thăng Long và Ban Quản lý dự án 7 (đại diện chủ đầu tư) thông xe vào năm 2023. Tuy nhiên, các gói thầu xây dựng hạ tầng thu phí, giao thông thông minh, kiểm soát tải trọng xe... đến nay mới chuẩn bị vận hành.

Theo lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, từ đầu năm 2025, hành lang pháp lý cho việc thu phí dự án cao tốc do Nhà nước đầu tư mới chính thức hoàn thiện.

Ngoài 2 dự án cao tốc nói trên, 3 dự án đầu tư công khác là cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu cũng sẽ được thu phí thử từ 1/1/2026 để làm cơ sở thu phí chính thức.