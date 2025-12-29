VNPT, Vinatex… cùng nhiều doanh nghiệp Nhà nước lãi lớn

Cụ thể, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức hội nghị cuối năm, công bố kết quả kinh doanh năm qua với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 61.246 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức tăng trưởng 8,4%, ước đạt 6.598 tỷ đồng. Tương ứng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 9,1%. Tập đoàn đóng góp 6.078 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong năm qua.

Năm qua, VNPT ghi nhận sự bùng nổ ở mảng dịch vụ số với sản lượng data đạt 2,8 tỷ GB, tăng hơn 11% so với năm 2024.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cũng đã công bố doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 18.890 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm và tăng 8,85% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Vinatex ước đạt 1.355 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch năm. Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử 30 năm của tập đoàn, chỉ sau năm 2021.

Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu cho biết, năm 2025 là năm thứ ba tập đoàn đạt lợi nhuận hợp nhất trên 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tất cả các lĩnh vực như nhuộm, sợi, dệt và may đều có lãi trong năm 2025.

Năm 2026, tập đoàn này đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận ở mức 1.200-1.500 tỷ đồng.

Công nhân nhà máy chế biến cao su (Ảnh: Trần Mạnh).

Tương tự, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng đã về đích với doanh thu năm 2025 ước đạt khoảng 32.007 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch và tăng 11,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.929 tỷ đồng, tương đương 119% kế hoạch, tăng gần 24% so với năm 2024.

Tập đoàn cho biết, dù điều kiện thời tiết cực đoan khiến nhiều vùng sản xuất nông nghiệp giảm năng suất trong năm 2025, nhưng các công ty cao su thành viên vẫn vượt kế hoạch nhờ quản lý chi phí hiệu quả và giá bán mủ tăng. Ngược lại, các lĩnh vực như gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su chịu áp lực lớn do biến động chính sách thương mại quốc tế, chi phí đầu vào tăng và thị trường thiếu đơn hàng, buộc một số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất.

Năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh bảo đảm mức tăng trưởng trên 2 con số theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Trong đó, Tập đoàn đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 33.467 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác cũng vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) với doanh thu ước đạt 161.035 tỷ đồng, đạt 93,2% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lợi nhuận của TKV có sự tăng trưởng đột phá, ước đạt 6.980 tỷ đồng, bằng 205,1% kế hoạch năm và cao hơn năm 2024.

Xét theo các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, tổng sản lượng than sạch sản xuất của TKV trong năm 2025 dự kiến đạt 38,63 triệu tấn, vượt 4,8% kế hoạch năm. Than tiêu thụ ước đạt 44 triệu tấn. Ngoài ra, các lĩnh vực như khai thác chế biến khoáng sản, hóa chất, vật liệu nổ và cơ khí mỏ của tập đoàn về cơ bản đều đạt và vượt lộ trình đề ra.