Kim loại quý 2026: Đỉnh cao kỳ vọng hay vực sâu chực chờ?

Năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục của nhóm kim loại quý, trái ngược với các dự báo thận trọng trước đó. Trong khi vàng liên tục thiết lập các mặt bằng giá mới, bạc cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về thị giá.

Biên độ dao động lớn của thị trường khiến giới phân tích so sánh mức tăng trong phiên của bạc hiện nay thậm chí vượt qua quy mô thanh khoản của giai đoạn thập niên 1980. Điều này phản ánh dòng tiền lớn đang đổ dồn vào nhóm tài sản trú ẩn.

Giá vàng trong năm 2025 đã tăng vọt lên các mức kỷ lục mới (Ảnh: Discovery Alert).

Những “cú hích” đẩy vàng và bạc tăng vọt

Nhìn lại hành trình của năm 2025, giá vàng không tăng theo một đường thẳng êm đềm mà được kích hoạt bởi những cú sốc địa chính trị và kinh tế liên hoàn.

Ngay từ quý I, thị trường đã bắt đầu "nóng máy" khi những lo ngại về lạm phát và xung đột Nga - Ukraine vẫn dai dẳng. Đến tháng 3, lần đầu tiên trong lịch sử, vàng vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce. Chất xúc tác lúc bấy giờ là bóng ma thuế quan từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là các biện pháp nhắm vào thép và nhôm, khiến nhà đầu tư tin rằng một cuộc chiến thương mại diện rộng là điều khó tránh khỏi.

Bước sang quý II, sức nóng chuyển dịch sang khu vực Trung Đông. Sự kiện "Ngày Giải phóng" 2/4 với các gói thuế quan mới đã đẩy vàng áp sát mốc 3.100 USD. Nhưng đỉnh điểm của giai đoạn này là sự leo thang giữa Iran và Israel. Việc không quân và hải quân Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tháng 6 đã biến vàng thành kênh tài sản duy nhất mang lại cảm giác an toàn, đưa giá trị của nó lên mức 3.354 USD/ounce.

Nửa cuối năm 2025, cuộc đối đầu công khai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell về chính sách lãi suất đã tạo ra một sự bất định chưa từng có. Thị trường nín thở trước những đợt cắt giảm lãi suất được dự báo, cộng thêm việc đồng USD suy yếu kỷ lục (giảm 11% trong nửa đầu năm) đã khiến dòng tiền đổ xô vào kim loại quý.

Sự kiện kịch tính nhất xảy ra vào tháng 12, khi căng thẳng Mỹ - Venezuela bùng phát. Việc hải quân Mỹ tìm cách thu giữ các tàu chở dầu liên quan đến quốc gia Nam Mỹ này đã kích hoạt một đợt mua tháo cuồng nhiệt. Vàng chạm mức 4.490 USD, còn bạc tiến sát mốc 70 USD/ounce.

Dù Venezuela không phải là nguồn cung vàng chính, nhưng thông điệp về sự bất ổn và rủi ro trừng phạt đã khiến giới đầu tư hiểu rằng: Trong một thế giới đầy rẫy sự phong tỏa, chỉ có vàng và bạc là "tiền tệ thực sự" không thể bị đóng băng.

Vàng lên đời, bạc lên hương

Nếu vàng tăng khoảng 70% trong năm nay là một kỳ tích, thì bạc mới thực sự là ngôi sao của năm 2025 với mức tăng lên tới 150%, phá vỡ mọi giới hạn.

Khi vàng trở nên quá đắt đỏ và vượt xa tầm với của nhiều nhà đầu tư cá nhân, bạc trở thành sự lựa chọn thay thế hoàn hảo. Tính đến ngày 27/12, giá vàng giao ngay đã xác lập đỉnh mới tại 4.581,30 USD/ounce, trong khi bạc chạm mức kỷ lục 79,27 USD/ounce.

Sự suy yếu của đồng bạc xanh cũng đóng vai trò quan trọng. Khi niềm tin vào đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ quốc tế bị lung lay, các ngân hàng Trung ương và các định chế tài chính lớn đã âm thầm đa dạng hóa danh mục của mình. "Nhiều người nhận ra rằng họ đang nắm giữ quá ít vàng so với mức cần thiết", Giáo sư Campbell Harvey của Đại học Duke nhận định.

Vàng không phụ thuộc vào lợi nhuận doanh nghiệp, không mang rủi ro vỡ nợ, và đó chính là tấm đệm mà ai cũng muốn có khi thị trường chứng khoán chao đảo.

Kim loại quý là một trong những kênh đầu tư có mức sinh lời mạnh nhất trong năm nay (Ảnh: Birr Metrics).

Lời cảnh báo từ những con số biết nói

Tuy nhiên, đằng sau những con số lợi nhuận khổng lồ là một thực tế đáng lo ngại. Giới chuyên gia đang nhìn thấy những tín hiệu của một chu kỳ "quá nhiệt".

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) - một thước đo phổ biến để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán - của bạc đã chạm mốc 93,86. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/1980. Tương tự, RSI của vàng cũng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 95,94.

Hãy nhớ lại năm 1980, khi RSI chạm đỉnh, giá vàng và bạc đã mất tới một nửa giá trị chỉ trong vòng 3 tháng sau đó. Chuyên gia Jim Wyckoff từ Kitco Metals cảnh báo: "Giá bạc hiện đang đi theo dạng parabol, tức là gần như thẳng đứng trên biểu đồ. Kiểu vận động này thường không bền vững và báo hiệu một đỉnh ngắn hạn đang đến gần".

Đối với những nhà đầu tư mới gia nhập thị trường ở vùng giá "đỉnh của đỉnh" hiện nay, kim loại quý có thể không còn là nơi trú ẩn, mà là một tài sản mang tính rủi ro cao.

Năm 2025 khép lại với những con số chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, thay vì kết thúc trong sự tĩnh lặng, thị trường kim loại quý lại đang đứng trước một ngã ba đường đầy kịch tính.

Năm 2026 đang mở ra với một tâm thế vừa phấn khích vừa âu lo. Các yếu tố vĩ mô như xung đột địa chính trị và sự thay đổi trật tự tiền tệ vẫn còn đó, hứa hẹn một năm không kém phần sóng gió.

Liệu vàng sẽ tiếp tục chinh phục mốc 5.000 USD dưới áp lực của sự hỗn loạn toàn cầu, hay sẽ lặp lại kịch bản “bạo phát bạo tàn” của thập niên 1980? Câu trả lời nằm ở sự tỉnh táo của chính mỗi nhà đầu tư trước hấp lực mê hoặc của ánh kim.