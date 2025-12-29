Sắp diễn ra hội nghị khoa học về protein và dinh dưỡng lâm sàng

Trong bối cảnh bệnh nhân nặng, đặc biệt là bệnh nhân hồi sức tích cực, ung thư và hậu phẫu, đối mặt với nguy cơ suy giảm khối cơ và suy dinh dưỡng, việc tối ưu hóa cung cấp protein và can thiệp dinh dưỡng lâm sàng trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong điều trị hiện đại.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa cung cấp protein để cải thiện chức năng cơ và tình trạng lâm sàng ở bệnh nhân nặng” được tổ chức như một diễn đàn học thuật chuyên sâu, nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và lan tỏa các giải pháp dinh dưỡng dựa trên bằng chứng khoa học.

Hội nghị do Bệnh viện Hữu Nghị chủ trì, với sự phối hợp chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện K, cùng sự đồng hành tài trợ độc quyền từ Orgalife - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng y học tại Việt Nam.

Sự kiện diễn ra 8-12h tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện - Hội nghị Queen Bee (20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), dự kiến quy tụ đông đảo chuyên gia, bác sĩ và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, dinh dưỡng lâm sàng và điều trị bệnh nhân nặng.

Hội nghị khoa học chủ trì bởi Bệnh viện Hữu Nghị (Ảnh: Orgalife).

Diễn đàn khoa học chuyên sâu, cập nhật kiến thức thực hành

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, hội nghị được định hướng như một diễn đàn học thuật chuyên sâu, nơi các bác sĩ có thể tiếp cận những cập nhật mới nhất về vai trò của protein trong duy trì và phục hồi chức năng cơ, cải thiện kết cục lâm sàng, cũng như các chiến lược nuôi dưỡng tối ưu cho từng nhóm bệnh nhân đặc thù.

Thông qua các báo cáo khoa học, người tham dự được tiếp cận các bằng chứng lâm sàng, kinh nghiệm triển khai thực tế và hướng dẫn ứng dụng trực tiếp trong thực hành hằng ngày.

Đồng thời, hội nghị mở ra không gian trao đổi cởi mở, tạo điều kiện để các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ lâm sàng cùng thảo luận, chia sẻ những thách thức và giải pháp trong chăm sóc bệnh nhân nặng.

Quy tụ dàn chuyên gia đầu ngành từ các bệnh viện lớn

Hội nghị được chủ tọa bởi PGS.TS Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, Phó giáo sư với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm sàng, quản lý và đào tạo y khoa.

Ông là nhà khoa học uy tín với nhiều công trình nghiên cứu về bệnh lý nhiễm khuẩn, hồi sức tích cực và lọc máu, đồng thời có nhiều đóng góp cho đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Tham gia báo cáo tại hội nghị là các chuyên gia đầu ngành đến từ những bệnh viện tuyến trung ương:

TS.BS Chu Thị Tuyết - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị, chuyên sâu về can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng, với nhiều đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học trong nước và quốc tế.

TS.BS Đỗ Tất Thành - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Phó Chủ tịch Hội Nuôi dưỡng Tiêu hóa và Tĩnh mạch Việt Nam (VietSPEN), giàu kinh nghiệm trong dinh dưỡng ngoại khoa và chương trình ERAS.

TS.BS Nguyễn Hữu Quân - Phó giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, ECMO và kiểm soát huyết động.

TS.BS Lê Thị Khánh Tâm - Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu Nghị, với nhiều năm kinh nghiệm điều trị và nghiên cứu ung thư.

TS.BS Hoàng Việt Bách - Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, chuyên sâu về dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư, với nhiều công trình nghiên cứu giá trị.

Hội nghị khoa học có sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành (Ảnh: Orgalife).

Sự góp mặt của các chuyên gia không chỉ bảo đảm chiều sâu học thuật mà còn mang lại những góc nhìn đa chiều, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành lâm sàng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của hội nghị là chứng nhận CME dành cho các bác sĩ tham dự, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục.

Quan trọng hơn, những kiến thức và hướng dẫn được chia sẻ tại hội nghị hướng đến khả năng ứng dụng thực tiễn cao, hỗ trợ bác sĩ tối ưu chiến lược nuôi dưỡng, cải thiện hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Orgalife đồng hành lan tỏa giá trị dinh dưỡng y học

Orgalife không chỉ đồng hành về mặt tổ chức mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc phát triển và lan tỏa các giải pháp dinh dưỡng y học dựa trên nền tảng khoa học.

Thông qua việc phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên môn, Orgalife hướng tới mục tiêu kết nối tri thức, hỗ trợ cộng đồng y khoa cập nhật kiến thức mới và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân tại Việt Nam.

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa cung cấp protein để cải thiện chức năng cơ và tình trạng lâm sàng ở bệnh nhân nặng” được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu ấn chuyên môn quan trọng, không chỉ cung cấp kiến thức cập nhật mà còn thúc đẩy sự gắn kết giữa các chuyên gia, bệnh viện và doanh nghiệp trong nỗ lực chung vì sức khỏe người bệnh.