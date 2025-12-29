Khánh Hòa nới chính sách hỗ trợ người dân vùng lũ lụt

Ngày 29/12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản về việc giải quyết các vướng mắc khi thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản, tỉnh Khánh Hòa thống nhất phương án hỗ trợ cho người dân không có đăng ký thường trú, tạm trú nhưng thực tế có nhà ở và sinh sống tại địa phương; chưa đăng ký thường trú, tạm trú mà sinh sống cùng với chủ hộ.

Nhiều tài sản của người dân Khánh Hòa bị hư hỏng do lũ lụt (Ảnh: Trung Thi).

UBND tỉnh lưu ý, những trường hợp này tổ dân phố, trưởng cụm dân cư phải xác nhận. Đồng thời giao UBND các xã, phường chỉ đạo Công an cấp xã theo dõi, giám sát đảm bảo trung thực, khách quan. Tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực trong quá trình chi hỗ trợ.

Trước đó ngày 23/11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định quy định các tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Quyết định cũng nêu rõ, người được hỗ trợ đời sống (1 triệu đồng/nhân khẩu) phải đăng ký cư trú hợp pháp và có mặt sinh sống thực tế tại hộ gia đình khi thiên tai xảy ra (bao gồm hộ gia đình và cá nhân thuê trọ có đăng ký tạm trú trên địa bàn).

Với tiêu chí này, nhiều hộ dù thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua nhưng chưa kịp đăng ký thường trú, tạm trú có nguy cơ không được nhận hỗ trợ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 khiến 22 người tử vong, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng; nhiều công trình và hoa màu bị tàn phá. Tổng thiệt hại tại địa phương này ước tính hơn 5.000 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại trong các hộ gia đình).

Ngoài hỗ trợ về mặt đời sống, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng đối với hộ có nhà bị sập hoàn toàn; hộ có nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng.