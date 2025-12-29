Chuyên gia nói về giá đất tại Cần Giờ khi metro đi vào hoạt động

Mới đây, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm "Giao thông xanh tốc độ cao và giá trị cộng đồng của đô thị biển Cần Giờ" tại Hà Nội.

PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) nhận định kết nối tốc độ cao là tác nhân quan trọng để tái cấu trúc hệ sinh thái “sống - làm việc - nghỉ dưỡng”. Khi thời gian di chuyển giữa hai điểm cách nhau 54km được rút ngắn xuống dưới 20 phút bằng các tuyến giao thông xanh tốc độ cao, cấu trúc TPHCM sẽ chuyển dịch từ đơn cực sang đa cực.

Lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ ngày 19/12 (Ảnh: Q.Huy).

Chuyên gia này cho rằng khi metro Bến Thành - Cần Giờ rút ngắn thời gian di chuyển sẽ thực hiện một sự “giải phóng thời gian” quy mô lớn, tạo ra một sức hút đối với dòng vốn đầu tư bất động sản và dịch vụ. Thay vì tập trung vào các dự án mang tính đầu cơ ngắn hạn, sự kết nối siêu tốc thúc đẩy các mô hình đầu tư bền vững gắn liền với giá trị thực của việc cư trú.

Giá trị đất tại Cần Giờ sẽ tăng trưởng dựa trên khả năng kết nối thay vì diện tích đơn thuần, tạo điều kiện cho thị trường nghỉ dưỡng chuyển mình sang mô hình sống kết hợp làm việc, mang lại doanh thu bền vững.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó chủ tịch Hội Kinh tế Vận tải Đường sắt Việt Nam, Trưởng khoa Vận tải - Kinh tế (Trường Đại học Giao thông Vận tải), cho rằng giao thông xanh không chỉ thay đổi mặt bằng giá mà còn thay đổi logic vận hành thị trường.

Thay vì đầu cơ ngắn hạn, các nhà đầu tư sẽ chuyển sang đầu tư dài hạn theo giá trị thực và bền vững. Khi trục chủ đạo là giao thông tốc độ cao, đô thị sẽ phát triển theo trật tự, tối ưu nguồn lực và giảm thiểu chi phí xã hội.

Việc phát triển giao thông xanh tốc độ cao tại Cần Giờ còn được xem là giải pháp bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Theo PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng, hệ thống này cho phép phát triển, kết nối trực tiếp các điểm nút mà không gây đô thị hóa tự phát dọc tuyến, bảo vệ “lá phổi xanh” của thành phố.

Phối cảnh depot tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (Ảnh: Q.Huy).

Trong khi đó, từ góc nhìn thị trường, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), khẳng định Cần Giờ hội tụ đủ điều kiện để trở thành đại đô thị biển ESG++ tiêu biểu của châu Á. Các dự án theo mô hình này không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn góp phần định hình chuẩn mực về chất lượng sống, quản trị phát triển và giá trị bền vững, qua đó nâng tầm vị thế của bất động sản Việt Nam.

Các chuyên gia cũng đồng quan điểm giao thông xanh tốc độ cao không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà là hạ tầng xã hội, tạo nền tảng ổn định thị trường bất động sản và hấp dẫn dòng vốn dài hạn gắn với các tiêu chí ESG, biến Cần Giờ thành một đô thị nghỉ dưỡng biển cao cấp, hài hòa giữa công nghệ và thiên nhiên.