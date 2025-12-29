Người đi xe máy tử vong sau va chạm với ô tô khách ở TPHCM

Ngày 29/12, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an TPHCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe máy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường N9, phường Thuận Giao, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ).

Xe máy nằm trước đầu ô tô khách sau va chạm (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm trên, ô tô khách lưu thông trên đường N9, khi vừa qua khỏi ngã tư giao nhau với đường D2 thì xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển.

Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng và được người dân chuyển đi cấp cứu, nhưng tài xế xe máy đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, xe máy nằm ngay trước đầu ô tô.

Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo người dân trong khu vực, khu dân cư Thuận Giao có lượng xe cộ lưu thông đông vào buổi sáng. Tại nơi xảy ra tai nạn có đèn tín hiệu giao thông, nhưng vẫn có trường hợp cố tình vượt đèn đỏ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.