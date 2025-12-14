Hiện trường vụ sạt lở quốc lộ 6 vùi lấp 3 người tử vong, 2 người bị thương

Khoảng 14h45 ngày 14/12, tại km124+300, trên quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn xã Mai Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ), tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng lớn đất đá lớn từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống đường vùi lấp nhiều người đi đường.

Công an xã Mai Châu cho biết, vụ việc đã làm 3 người tử vong do đất đá vùi lấp, 2 người bị thương. Đến chiều tối cùng ngày, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức cứu nạn, khắc phục hậu quả và phân luồng giao thông.

Lãnh đạo Đội PCCC và CHCN khu vực Mai Châu, Công an tỉnh Phú Thọ đang trực tiếp cứu hộ tại hiện trường cho biết, sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức Đội đã tiếp cận hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Đội cứu hộ đã tìm thấy một nạn nhân (đi xe máy sau khi đào bới khối lượng lớn đất đá) đã tử vong và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Kiểm tra giấy tờ, cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân là P.Đ.T. (SN 1997), trú tại xã Quang Minh, Hà Nội).

Đến tối cùng ngày, Đội PCCC và CHCN Mai Châu, Công an Tỉnh Phú Thọ vẫn đang gấp rút đào bới, tìm kiếm các nạn nhân khác bị vùi lấp. Sạt lở trên quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn xã Mai Châu gây tắc đường, các phương tiện hiện chưa thể lưu thông.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân không đi vào khu vực sạt lở, theo dõi thông tin chính thức và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong các nạn nhân bị vùi lấp có 2 công nhân thuộc Công ty Quản lý đường bộ 2, đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và một người dân đi xe máy qua đường.

Cũng theo cơ quan này, trong 2 ngày vừa qua, tại trạm Mai Châu chỉ có mưa nhỏ (ngày 13/12 mưa 6,7mm; ngày 14/12 mưa 5mm).

(Ảnh: Công an Phú Thọ).