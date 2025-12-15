Nga: Ukraine không bao giờ có thể lấy lại Crimea hay gia nhập NATO

Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov (Ảnh: Tass).

"Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) sẽ không thể đạt được bất kỳ điều nào trong số đó. Còn về việc lấy lại Crimea, điều đó là không thể; chắc chắn 100% là điều đó bất khả thi. Và về việc Ukraine gia nhập NATO, tôi cũng nghĩ chắc chắn 100% là điều đó sẽ không xảy ra”, Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov nói trong cuộc phỏng vấn hôm 14/12.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với hãng tin Politico trong một cuộc phỏng vấn rằng, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu 2 điều tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Pháp vào năm 2019, rằng: "Tôi muốn lấy lại Crimea và chúng tôi sẽ trở thành thành viên của NATO”.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine từ năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây không công nhận điều này.

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến vào ngày 14/12, Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ và các đồng minh.

“Ngay từ đầu, nguyện vọng của Ukraine là gia nhập NATO, đây là những đảm bảo an ninh thực sự. Tuy nhiên, một số đối tác từ Mỹ và châu Âu đã không ủng hộ hướng đi này”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, các bảo đảm an ninh từ Mỹ, châu Âu và các đối tác khác có thể là phương án thay thế cho tư cách thành viên NATO của Ukraine.

“Do đó, hiện nay, các đảm bảo an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ, các đảm bảo tương tự Điều 5 (Hiệp ước NATO) từ phía Mỹ dành cho chúng tôi và các đảm bảo an ninh từ các đồng minh châu Âu, cũng như các quốc gia khác - Canada, Nhật Bản - là cơ hội để ngăn chặn một chiến dịch quân sự khác của Nga trong tương lai”, ông Zelensky nói thêm.

Theo ông Zelensky, đây “là sự nhượng bộ” từ phía Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các đảm bảo an ninh này cần phải có tính ràng buộc pháp lý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần yêu cầu Ukraine chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi các khu vực mà Kiev đang kiểm soát ở vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk).

Moscow cũng yêu cầu Ukraine phải là một quốc gia trung lập và quân đội nước ngoài không được đóng quân tại Ukraine.

Ông Zelensky cho biết Ukraine, các nước châu Âu và Mỹ đang xem xét một kế hoạch hòa bình 20 điểm và cuối cùng sẽ có một lệnh ngừng bắn. Ông nói rằng Ukraine không tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp nào với Nga.

Ông Zelensky cho rằng một lệnh ngừng bắn dọc chiến tuyến hiện tại sẽ là một lựa chọn công bằng. Nga đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực ở Donetsk và Lugansk mà Kiev đang kiểm soát.

“Mỹ nói: hãy thỏa hiệp thế này - quân đội Nga sẽ không tiến vào một số khu vực ở miền Đông của chúng tôi, và lực lượng vũ trang Ukraine sẽ rút lui. Tôi không cho rằng điều này là công bằng”, ông Zelensky nói.

Ông tin rằng nếu quân đội Ukraine bị yêu cầu rút lui, lực lượng Nga cũng nên làm như vậy.

“Nếu quân đội Ukraine rút lui 5-10km, tại sao quân đội Nga không rút lui cùng khoảng cách đó vào các vùng lãnh thổ bị kiểm soát? Đây là câu hỏi mà hiện chưa có câu trả lời. Nhưng nó vô cùng nhạy cảm và rất nóng”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, Nga đang cố gắng kiểm soát miền Đông Ukraine không chỉ bằng biện pháp quân sự mà còn thông qua áp lực chính trị và ngoại giao.