Ô tô đầu kéo chở thanh long bốc cháy trên cao tốc, giao thông gián đoạn

Tối 14/12, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4, Cục CSGT), cho biết vào khoảng 18h30 cùng ngày, tại km428 tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra vụ cháy ô tô đầu kéo khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm trên, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 35H-024.33, kéo theo sơ mi rơ moóc 35R-021.83 do tài xế Đinh Tiến Sự (SN 1974, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang lưu thông hướng Nam - Bắc, bất ngờ bốc cháy ở phần đầu cabin. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan sang phía sau xe.

Hiện trường vụ cháy ô tô chở thanh long trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận được tin báo, tổ công tác số 2, Đội 4 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Theo cảnh sát, chiếc xe gặp nạn đang chở thanh long xuất khẩu, tài xế có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phần đầu cabin ô tô đầu kéo bị cháy rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.