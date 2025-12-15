Báo Indonesia bình luận khi đội nhà thua đậm tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Philippines đánh bại Thái Lan ở bán kết SEA Games 33

Trong trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra vào chiều 14/12 tại Chonburi, tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 5-0 trước Indonesia. Trong đó, Hải Yến và Bích Thùy mỗi người lập cú đúp, còn Huỳnh Như đóng góp 1 bàn thắng.

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã giành quyền vào chung kết gặp Philippines vào lúc 19h30 ngày 17/12.

Dù tung ra sân 4 cầu thủ nhập tịch nhưng tuyển nữ Indonesia vẫn thua đậm tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Sau trận đấu, báo giới Indonesia đã thừa nhận sự thua kém của đội nhà so với tuyển nữ Việt Nam. Tờ Bola bình luận: “Dù ra sân với 4 cầu thủ nhập tịch là Iris de Rouw, Emily Nahon, De Zeeuw, Warps Ipa Guusje nhưng tuyển nữ Indonesia vẫn hứng chịu thất bại 0-5 trước tuyển nữ Việt Nam.

Hàng thủ của Indonesia không thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp của tuyển nữ Việt Nam. Trong hiệp 1, đội bóng của HLV Akira Higashiyama chỉ thủng lưới 1 bàn nhưng sang hiệp 2, họ dường như đã vỡ trận khi thua thêm 4 bàn thắng. Trong đó, thủ môn nhập tịch Iris de Rouw đã mắc sai lầm chết người khi phát bóng trúng đầu Hải Yến bay vào lưới.

Đây là trận đấu cho thấy sự thua kém của tuyển nữ Indonesia so với tuyển nữ Việt Nam. Dù sao, cơ hội giành huy chương của Garuda Pertiwi (biệt danh của tuyển nữ Indonesia) vẫn chưa chấm dứt khi đội bóng sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận tranh hạng ba”.

Tờ Suara Surabaya thừa nhận: “Indonesia đã chịu thất bại quá nặng nề trước tuyển nữ Việt Nam. Mặc dù đã nỗ lực hết mình nhưng các học trò của HLV Akira Higashiyama vẫn cho thấy cách biệt lớn với đối thủ. HLV người Nhật Bản cho rằng đội nhà chỉ thi đấu tốt trong hiệp 1 và sụp đổ thế trận ở hiệp 2”.

Một tờ báo khác là Detik thừa nhận: “Indonesia đã phải chịu sức ép rất lớn. Hệ quả là những sai lầm liên tiếp xuất hiện. Đầu tiên là tình huống trung vệ Gea Yumanda để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền và ghi bàn mở tỷ số. Tiếp theo là sai lầm tai hại của thủ môn gốc Hà Lan Iris de Rouw khi phá bóng thẳng vào đầu của Hải Yến, khiến Indonesia bị dẫn trước 0-2 ở đầu hiệp 2.

Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng lọt vào chung kết SEA Games 33 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Chính những bàn thua sơ đẳng ấy khiến cho Indonesia gần như không còn cửa bật lại. Những bàn thua tiếp theo liên tiếp xuất hiện với Indonesia, khiến cho đội bóng hứng chịu trận thua nặng nề với tỷ số 0-5”.

Trong khi đó, tờ Kompas nhấn mạnh: “Giấc mơ giành tấm Huy chương vàng SEA Games 33 của tuyển nữ Indonesia tan tành mây khói sau thất bại 0-5 trước tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, toàn đội vẫn còn cơ hội giành Huy chương đồng khi bước vào trận tranh hạng ba với Thái Lan”.

Tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội nối dài sự thống trị ở đấu trường SEA Games. Trong 6 kỳ gần nhất, chúng ta đã có 5 lần giành Huy chương vàng. Tuy nhiên, toàn đội cũng cần cẩn trọng khi từng thua 0-1 trước Philippines ở vòng bảng.