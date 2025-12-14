"Đề nghị Chính phủ tặng quà nhân dân dịp Tết Nguyên đán”

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa ký văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh này gửi đến trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Trước đó, cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước.

Hồi đáp kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết hằng năm, vào các dịp lễ, Tết quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đều ban hành chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng, như Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7…

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, mỗi người dân được tặng 100.000 đồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 689 về tặng quà cho người có công với cách mạng, với mức 500.000 đồng/người.

Cùng dịp Quốc khánh 2/9, Đảng và Nhà nước cũng đã quyết định tặng quà tới toàn thể nhân dân với mức 100.000 đồng/người, như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành chính sách nói chung và tặng quà cho nhân dân nói riêng được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước hằng năm.

Vì vậy, Bộ Tài chính xin tiếp nhận ý kiến của cử tri để phối hợp cùng các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi nguồn lực ngân sách được đảm bảo.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 149 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Tiếp đó, ngày 29/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263 về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nghị quyết nêu rõ chính sách tặng 100.000 đồng/người bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân.

Hình thức tặng quà là tặng quà một lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ hộ hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử - VNeID với trường hợp đã có tích hợp tài khoản hoặc trực tiếp bằng tiền với trường hợp chưa có tài khoản tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Nghị quyết đồng thời bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho ngân sách các tỉnh, thành phố hơn 10.700 tỷ đồng để thực hiện việc tặng quà cho nhân dân theo số liệu nhân khẩu do Bộ Công an cung cấp.