Giáo viên mầm non tư thục ở khu công nghiệp được hỗ trợ bao nhiêu/tháng?

Mới đây, HĐND tỉnh Tây Ninh vừa thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết là trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định; có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân, người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh, được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

Trẻ em thuộc nhóm nói trên sẽ được hỗ trợ 200.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non tư thục, dân lập

Nghị quyết cũng nêu rõ đối tượng hưởng chính sách bao gồm giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, giáo viên phải đáp ứng những điều kiện như sau:

- Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định.

- Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

- Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động.

Giáo viên mầm non đảm bảo các điều kiện nói trên sẽ được hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học.

Kinh phí thực hiện chính sách là từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện các kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.