Hạ tràn hồ Kẻ Gỗ sạt lở, nhiều diện tích đất "biến mất" sau mưa lũ

Hồ Kẻ Gỗ được khởi công năm 1976 và hoàn thành các hạng mục chính vào năm 1980, đưa vào khai thác từ năm 1983 đến nay.

Trong đợt mưa lớn từ ngày 28/10 đến 4/11, hồ Kẻ Gỗ xả lũ qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng cao nhất 550m3/s.

Việc xả tràn kết hợp mưa lớn khiến nhiều xã tại hạ du ngập sâu. Bên cạnh đó, khu vực hạ tràn (lối thoát nước khẩn cấp của hồ khi nước đầy hoặc vượt ngưỡng an toàn) xuất hiện tình trạng sạt lở, cuốn trôi nhiều diện tích đất.

Vết sạt lở kéo dài khoảng 700m, nhiều vị trí đất bị khoét sâu hàng chục mét tính từ mép sạt xuống lòng vực.

Hàng loạt cây keo của người dân trồng bị gãy đổ, trôi theo dòng nước do sạt lở.

Ông Phạm Công Thức (SN 1979, trú thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) cho biết tình trạng sạt lở đã xuất hiện nhiều năm qua, đặc biệt trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2020.

"Đợt mưa lũ này tuy hồ Kẻ Gỗ không xả lớn nhưng mưa kéo dài khiến đất ngấm nước nên tình trạng sạt lở tái diễn. Gia đình tôi có gần 6.000 cây keo 4 năm tuổi, chuẩn bị thu hoạch nhưng nhiều diện tích đã sạt lở", ông Thức nói và mong ngành chức năng sẽ nghiên cứu xây hệ thống kè để bảo vệ đất sản xuất.

Theo ông Đặng Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ, tình trạng sạt lở đất, sạt bờ sông ở hạ tràn hồ Kẻ Gỗ những năm gần đây diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến diện tích cây trồng của người dân.

Chính quyền đã triển khai một số biện pháp gia cố tạm thời nhưng khối lượng đất sạt lở quá lớn, trong khi nguồn lực của địa phương hạn chế. Vì thế, xã mong muốn cấp trên có giải pháp lâu dài.

Hồ Kẻ Gỗ dài gần 30km, gồm một đập chính và 3 đập phụ, với sức chứa hơn 300 triệu m3 nước. Đây là hồ nhân tạo lớn nhất Hà Tĩnh và cũng là một trong những hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất của cả nước.

Hồ Kẻ Gỗ cung cấp nước chính cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các ngành kinh tế tại huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh cũ của tỉnh Hà Tĩnh.

Vị trí hồ Kẻ Gỗ (Ảnh: Google Maps).